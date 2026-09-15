Γιάννης Αϊβάζης για Αφροδίτη Μάνου: «Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μία ανάρτηση που έκανε η Αφροδίτη Μάνου, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιάννης Αϊβάζης θέλησε να απαντήσει στην τραγουδίστρια και στιχουργό, με story που έκανε στο προφίλ του στο Instagram, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Ο καλλιτέχνης στην ανάρτησή του, αναδημοσίευσε τα όσα έγραψε η Αφροδίτη Μάνου και ανέφερε: «Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς”! Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας!!! Καλημέρα σας!».

Η δημοσίευση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Αφροδίτη Μάνου την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, είχε προχωρήσει σε ένα νέο post στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό, η τραγουδίστρια και στιχουργός είχε γράψει: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…».