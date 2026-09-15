Γιάννης Αϊβάζης για Αφροδίτη Μάνου: «Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας»

Ο Γιάννης Αϊβάζης απαντά στην Αφροδίτη Μάνου, για την ανάρτησή της μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Γιάννης Αϊβάζης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Γιάννη Αϊβάζη να απαντά στην τραγουδίστρια μέσω Instagram.
  • Η Αφροδίτη Μάνου είχε δηλώσει πως «το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».
  • Ο Γιάννης Αϊβάζης απάντησε, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας!!!».

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μία ανάρτηση που έκανε η Αφροδίτη Μάνου, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιάννης Αϊβάζης θέλησε να απαντήσει στην τραγουδίστρια και στιχουργό, με story που έκανε στο προφίλ του στο Instagram, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Ο καλλιτέχνης στην ανάρτησή του, αναδημοσίευσε τα όσα έγραψε η Αφροδίτη Μάνου και ανέφερε: «Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς”! Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας!!! Καλημέρα σας!». 

Γιάννης Αϊβάζης

Η δημοσίευση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Αφροδίτη Μάνου την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, είχε προχωρήσει σε ένα νέο post στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό, η τραγουδίστρια και στιχουργός είχε γράψει: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…». 

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