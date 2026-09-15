Φον ντερ Λάιεν για επιθέσεις στη Λιθουανία: Ανεύθυνη και επικίνδυνη η συμπεριφορά της Ρωσίας

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Νέα παρέμβαση έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μετά την πρωινή επίθεση με drone από ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Λιθουανία, το οποίο αναχαιτίστηκε από ιταλικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ. Η ίδια έκανε λόγο για «ανεύθυνη και επικίνδυνη ρωσική συμπεριφορά».

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έγραψε στο Χ: «Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη ξύπνησε αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη ρωσική συμπεριφορά». Να σημειωθεί ότι ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε φωτοβολίδες κινδύνου επικίνδυνα κοντά σε ένα δανέζικο ελικόπτερο. Ένα drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας πριν καταστραφεί από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

«Αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ρωσικής επιθετικότητας και προκλήσεων απέναντι στην Ευρώπη, δοκιμάζοντας την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά μας», τόνισε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. «Η Ρωσία θα διαπιστώσει ότι η αποφασιστικότητά μας μόνο να δυναμώνει μπορεί», πρόσθεσε για να καταλήξει στο μήνυμά της λέγοντας: «Ενισχύουμε τη συλλογική μας αποτροπή και άμυνα, μαζί με το ΝΑΤΟ. Και κλιμακώνουμε την πίεση προς τη Ρωσία».

Νέες απειλές της Ρωσίας προς Δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα εξαπέλυσε νέες απειλές προς Δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες για την επίθεση με ρωσικό drone σε τρένο που μετέβαινε στην Ουκρανία.

Η Μαρία Ζαχάροβα προέβη σε αυτή τη δήλωση δύο ημέρες αφότου ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία σε σιδηροδρομική γραμμή την οποία είχε χρησιμοποιήσει, λίγα λεπτά νωρίτερα, άλλη αμαξοστοιχία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ.

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι «σιδηροδρομικοί κόμβοι και υποδομές μεταφορών που εξυπηρετούν τον ουκρανικό στρατό αποτελούν νόμιμους στόχους». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ξένους διπλωμάτες ήδη από τον Μάιο να εγκαταλείψουν το Κίεβο, λόγω των ρωσικών πληγμάτων κατά του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας».