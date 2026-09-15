Φθιώτιδα: Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα απάτης με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή» και «αστυνομικού»

Στα χέρια των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών Φθιώτιδας, έπεσε 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, καθώς επιχείρησαν, ο ένας με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, χθες το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό, προσποιούμενος τον «λογιστή» και αποπειράθηκε να τον εξαπατήσει και να του αποσπάσει χρήματα. Ακολούθως, άλλος άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον «αστυνομικό», επικοινώνησε τηλεφωνικά και τον έπεισε να συναντηθούν σε συγκεκριμένο σημείο για την παράδοση των χρημάτων.

Ο πολίτης, ωστόσο, αντελήφθη ότι επρόκειτο για απάτη, για αυτό ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και στήθηκε ενέδρα στους δράστες. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών, του υπέδειξαν να προφασιστεί ότι «τσίμπησε» το δόλωμα των απατεώνων και συμφώνησε να συναντηθούν. Στο σημείο του ραντεβού προσέγγισε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, από το οποίο εξήλθε ο συνοδηγός, με σκοπό την παραλαβή του χρηματικού ποσού. Μόλις όμως αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, τράπηκε σε φυγή, αλλά σε μικρή απόσταση ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Ο οδηγός του οχήματος, αντιλαμβανόμενος τους αστυνομικούς, διέφυγε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Σημειώνεται ότι από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή της Αττικής, ενώ επίσης κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του κατηγορουμένου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει ταυτοποιηθεί και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή του, ενώ σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ο 19χρονος που συνελήφθη θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, στις αρχές Αυγούστου εξιχνιάστηκε μια άλλη σοβαρή υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στη Θήβα, από την οποία οι δράστες, πάλι με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστές, κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

Οι δύο δράστες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους.