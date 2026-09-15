Λέσβος: Απορρίφθηκε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων λόγω αφθώδους πυρετού

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Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Η σχετική διοικητική πράξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού βασίζεται σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και σε κτηνιατρικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναμένεται να αποσαφηνίσει το διοικητικό πλαίσιο σχετικά με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη δυνατότητα εφαρμογής της.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου συνεχίζουν να ζητούν αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της ζωονόσου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις θανατώσεις ζώων και ζητώντας την εξέταση άλλων μέτρων διαχείρισης.