Βρετανία, ΗΠΑ και Ολλανδία προειδοποιούν για ιρανικό spyware – Στόχοι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και αντιφρονούντες

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Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία για λογισμικό κατασκοπείας που, σύμφωνα με τις αρχές των τριών χωρών, χρησιμοποιείται από φορείς που συνδέονται με το ιρανικό κράτος για την παρακολούθηση αντιφρονούντων, ακτιβιστών και δημοσιογράφων.

Το βρετανικό Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) ανακοίνωσε ότι δράστες κυβερνοεπιθέσεων με δεσμούς με το Ιράν έχουν χρησιμοποιήσει μια οικογένεια λογισμικού κατασκοπείας με την ονομασία «CHOSEN BRICK», προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικά μηνύματα και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνταν μέσω στοχευμένων εκστρατειών ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (spear-phishing), μεταξύ άλλων μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Telegram, αναφέρει το Reuters.

Μπορεί να ενεργοποιήσει ακόμη και το μικρόφωνο

Σύμφωνα με την κοινή προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει δεδομένα από λίστες επαφών, email και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων.

Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής.

Το NCSC ανέφερε ακόμη ότι προσωπικές πληροφορίες ορισμένων θυμάτων εμφανίστηκαν αργότερα σε φιλοϊρανικούς ιστοτόπους που δημοσιεύουν διαρροές.

«Οι λεπτομέρειες αυτής της κυβερνοεπιχείρησης αποκαλύπτουν πώς το Ιράν χρησιμοποιεί αδίστακτα την ψηφιακή παρακολούθηση για να επιτύχει τον στόχο του να καταστείλει τους επικριτές του καθεστώτος, κλέβοντας email και μηνύματα και αποκτώντας πρόσβαση σε συσκευές», δήλωσε ο Πολ Τσίτσεστερ, διευθυντής Επιχειρήσεων του NCSC.

Προσποιούνταν έμπιστες επαφές – Έστελναν ακόμη και πλαστά αποτελέσματα μαγνητικής

Οι δράστες φέρονται να προσέγγιζαν τα θύματά τους προσποιούμενοι πρόσωπα που εκείνα γνώριζαν ή εμπιστεύονταν μέσα από εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η μέθοδος προσαρμοζόταν ξεχωριστά σε κάθε στόχο, ώστε το μήνυμα να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο πειστικό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και πλαστά έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστά αποτελέσματα μαγνητικής τομογραφίας, προκειμένου τα θύματα να πειστούν να κατεβάσουν το κακόβουλο λογισμικό στις συσκευές τους.

«Σχεδόν βέβαιη» η χρήση κυβερνοεπιθέσεων για καταστολή

Το NCSC, σε συνεργασία με το FBI και την ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών AIVD, εκτιμά ότι το Ιράν χρησιμοποιεί «σχεδόν σίγουρα» κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον προσώπων που θεωρεί απειλή.

Οι στόχοι, σύμφωνα με τις αρχές, περιλαμβάνουν αντιφρονούντες, ακτιβιστές, δημοσιογράφους και άλλα πρόσωπα που ασκούν κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.