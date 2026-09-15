Νορβηγία: Έφηβος μαχαιρώθηκε σοβαρά σε σχολείο του Όσλο – Συνελήφθη συμμαθητής του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο μεγαλύτερο σχολείο του Όσλο, όταν ένας έφηβος μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι έξω από το κυλικείο, την ώρα του διαλείμματος. Η αστυνομία συνέλαβε λίγο αργότερα έναν επίσης έφηβο μαθητή ως ύποπτο για την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Kuben videregående skole, στην περιοχή Έκερν της νορβηγικής πρωτεύουσας. Αρκετές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο έπειτα από πολυάριθμες κλήσεις πολιτών.

Ο τραυματίας εντοπίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε σοβαρή όταν παραδόθηκε στους διασώστες.

Η αστυνομία αντιμετώπισε αρχικά το συμβάν ως περιστατικό PLIVO, τον ειδικό χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται στη Νορβηγία για καταστάσεις εν εξελίξει βίας με άμεσο κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Και οι δύο είναι μαθητές του σχολείου

Η επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Τόνιε Μπράντρουντ, επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά και ότι ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Τόσο ο τραυματίας όσο και ο συλληφθείς είναι αγόρια στα τέλη της εφηβείας τους και μαθητές του ίδιου σχολείου. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε σε χώρο κράτησης.

Η αστυνομία δεν θέλησε να διευκρινίσει επισήμως τι είδους όπλο χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, το VG αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του βίντεο από το περιστατικό στα οποία διακρίνεται άτομο να κρατά μεγάλο μαχαίρι.

Μάρτυρας: «Άρχισε ως καβγάς και μετά τον μαχαίρωσε στο πόδι»

Ο 18χρονος μαθητής Μόρτεν Σεμπουόγκαρντ, ο οποίος βρισκόταν στο σχολείο την ώρα της επίθεσης, δήλωσε ότι το περιστατικό άρχισε ως συμπλοκή.

«Συνέβη ακριβώς έξω από το κυλικείο, την ώρα του διαλείμματος, οπότε μεγάλο μέρος των μαθητών είδε τι έγινε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ένας από τους εμπλεκόμενους μαχαιρώθηκε στο πόδι και κάθισε στο έδαφος, ενώ ο άλλος συνέχισε να κινείται κρατώντας το όπλο.

Ο μαθητής περιέγραψε το αντικείμενο ως «μακρύ μαχαίρι που έμοιαζε με ματσέτα» και είπε ότι ο δράστης το κουνούσε φωνάζοντας: «Τι γίνεται τώρα; Τι γίνεται τώρα;».

Όταν μέλη του προσωπικού του σχολείου βγήκαν έξω, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή.

«Έτρεχε με την αστυνομία πίσω του»

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο VG περιέγραψε τη στιγμή της σύλληψης.

Όπως είπε, ο ύποπτος έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα ενώ τον καταδίωκαν τρία άτομα και ένα περιπολικό. Προσπάθησε να κρυφτεί, αλλά εντοπίστηκε γρήγορα.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι αστυνομικοί έβγαλαν όπλο και τον ανάγκασαν να πέσει στο έδαφος με τα χέρια ψηλά.

Περίπου 1.800 μαθητές στο σχολείο

Το Kuben είναι το μεγαλύτερο σχολείο του Όσλο, με περίπου 1.800 μαθητές.

Πολλοί βρίσκονταν στο σημείο όταν σημειώθηκε η επίθεση και η αστυνομία άρχισε να λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες τόσο για τη διερεύνηση της υπόθεσης όσο και για την υποστήριξή τους μετά το περιστατικό.

Στις 12:39 τοπική ώρα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε πλήρη έλεγχο της κατάστασης και ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη καταθέσεις μαρτύρων και έρευνα στον χώρο.

Ενεργοποιήθηκαν ομάδες κρίσης

Ο διευθυντής του σχολείου, Κιελ Όβε Χάουγκε, ανέφερε ότι πολλοί μαθητές έγιναν μάρτυρες του περιστατικού και ότι έχει ενεργοποιηθεί μηχανισμός ψυχολογικής υποστήριξης.

«Ένας μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά βρίσκεται υπό την κατάλληλη φροντίδα του ιατρικού προσωπικού. Αρκετοί μαθητές είδαν το περιστατικό και όσοι το επιθυμούν μπορούν να λάβουν υποστήριξη από τις ομάδες υγείας και διαχείρισης κρίσεων», δήλωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι μαθητές είναι ασφαλείς και ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Η αρμόδια για την εκπαίδευση στο Όσλο, Γιούλιε Ρέμεν Μίντγκαρντεν, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό», υπογραμμίζοντας ότι «κανένας μαθητής δεν θα πρέπει να βιώνει βία μέσα στο σχολείο του».

Δεν είναι το πρώτο σοβαρό περιστατικό φέτος

Το σημερινό συμβάν δεν είναι το πρώτο σοβαρό περιστατικό στο Kuben μέσα στο 2026. Τον Ιανουάριο, η αστυνομία είχε κινητοποιηθεί ξανά όταν έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί έξω από το σχολείο, στη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.