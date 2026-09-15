Γιώργος Τσαλίκης για Αφροδίτη Μάνου: «Ο σεβασμός στον νεκρό είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε»

Ο Γιώργος Τσαλίκης τοποθετήθηκε μέσω Instagram stories σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου. Ο τραγουδιστής τόνισε ότι ο σεβασμός στον νεκρό αποτελεί πανανθρώπινη αξία και όχι μουσικό είδος.

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Γιώργος Τσαλίκης
Φωτογραφία: Instagram/tsalikisgiorgos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Τσαλίκης τοποθετήθηκε μέσω Instagram για το πρόσφατο post της Αφροδίτης Μάνου, απευθυνόμενος στην τραγουδίστρια και στιχουργό.
  • Ο επιτυχημένος τραγουδιστής τόνισε πως «όταν δηλώνεις ότι “δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του”, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις».
  • Συμπλήρωσε ότι «ο σεβασμός στον νεκρό, ευτυχώς, δεν είναι μουσικός είδος. ..Είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία».

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«Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή…», τόνισε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο Γιώργος Τσαλίκης, απευθυνόμενος στην Αφροδίτη Μάνου. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής προχώρησε σε δύο stories στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, μέσα από τα οποία τοποθετήθηκε για το πρόσφατο post της τραγουδίστριας και στιχουργού.

Στο πρώτο του story, ο Γιώργος Τσαλίκης έγραψε: «Υπάρχουν και αυτοί οι ελάχιστοι (ευτυχώς) καλλιτέχνες με ιστορία που βγάλανε κάτι από μέσα τους όχι και τόσο φωτεινό…».

Ο καλλιτέχνις συνεχίζοντας, ανέφερε στην αμέσως επόμενη ανάρτησή του: «Σεβαστή η μεγάλη διαδρομή της Αφροδίτης Μάνου. Αλλά όταν δηλώνεις ότι “δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του”, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις και να μην απαξιώνεις τον τρόπο που επέλεξαν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν ποιος είναι και τον εκτιμούν να τον αποχαιρετήσουν και να το κάνεις την ημέρα της κηδείας του!

Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή… Εσείς μπορείτε να έχετε άποψη… Αλλά εφόσον δεν γνωρίζετε τη δισκογραφία του και τον ίδιο πώς έχετε άποψη;

Ο σεβασμός στον νεκρό, ευτυχώς, δεν είναι μουσικός είδος. ..Είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε… Λυπηρό…». 

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