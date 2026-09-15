ΗΠΑ: Στο επίκεντρο ο ένορκος που «μπλόκαρε» τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι – Το παρασκήνιο, η θρησκεία και το σκοτεινό παρελθόν

Σε δικαστικό αδιέξοδο και οριστική ακύρωση οδηγήθηκε η πολυσυζητημένη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της ακαμψίας ενός και μόνο ενόρκου. Η 36χρονη πρώην νοσοκόμα ομολόγησε ότι στραγγάλισε τα τρία ανήλικα παιδιά της πριν επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή της, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση οξείας επιλόχειας ψύχωσης.

Ενώ οι 11 από τους 12 ενόρκους τάχθηκαν υπέρ της αθώωσής της λόγω ακαταλόγιστου μετά από πολυήμερες διασκέψεις, ο 12ος ένορκος αρνήθηκε κατηγορηματικά να συναινέσει, επιμένοντας στην ενοχή της για φόνο.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, φέρνοντας τον ένορκο και την οικογένειά του στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης. Δημοσιεύματα και χρήστες του διαδικτύου υπέθεσαν ότι η στάση του καθοδηγήθηκε από την αυστηρή καθολική του πίστη, θεωρώντας ότι η θρησκευτική αντίληψη περί «θανάσιμου αμαρτήματος» υπερίσχυσε των δικαστικών οδηγιών για την «εύλογη αμφιβολία».

Ωστόσο, ο αδελφός του ενόρκου, μιλώντας στην εφημερίδα The New York Post, διέψευσε κατηγορηματικά αυτές τις φήμες, τονίζοντας ότι η θρησκεία δεν διαδραμάτισε κανέναν ρόλο στην κρίση του. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η οικογένεια δεν γνώριζε καν για τη συμμετοχή του στη δίκη και πλέον βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς δέχεται αδυσώπητη παρενόχληση από δημοσιογράφους και λάτρεις υποθέσεων εγκλήματος, με αποτέλεσμα να έχει αναγκαστεί να περιοριστεί στο σπίτι.

Ανησυχητικό το ιστορικό του ενόρκου

Την ίδια στιγμή, η δημοσιότητα έφερε στο φως ένα ανησυχητικό προσωπικό ιστορικό για τον πρωταγωνιστή της δικαστικής διαμάχης. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο ένορκος είχε συλληφθεί το 2021 με την κατηγορία του ξυλοδαρμού της τότε συζύγου του ενώ έκλαιγε το βρέφος τους, κατηγορίες που απορρίφθηκαν στη συνέχεια καθώς η ίδια φοβήθηκε να καταθέσει. Επιπλέον, το 2025 κατηγορήθηκε εκ νέου για βίαιη επίθεση εναντίον του έφηβου ανιψιού του, ο οποίος ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει την αστυνομία στο πρώτο περιστατικό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιλογής των ενόρκων για τη δίκη της Κλάνσι, εκκρεμούσαν σε βάρος του περιοριστικά μέτρα από τον ανιψιό του, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς πέρασε τη διαδικασία αξιολόγησης, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν τυχόν συλλήψεις ή δικαστικές διαταγές.

Τι λένε οι συντοπίτες του ενόρκου

Παρά τις αποκαλύψεις για τη βίαιη συμπεριφορά του ενόρκου, η δημόσια εικόνα του παραμένει διχασμένη. Ορισμένοι τον αντιμετωπίζουν ως «ήρωα» που δεν υπέκυψε στις πιέσεις, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν σχεδόν 190.000 δολάρια υπέρ του μέσω διαδικτυακού εράνου μέσα σε λίγες ώρες. Παράλληλα, τοπικοί επαγγελματίες της περιοχής του τον περιγράφουν ως έναν ήσυχο, θρήσκο και γενναιόδωρο άνθρωπο που βοηθούσε οικονομικά συμπολίτες του.

Η υπόθεση αφήνει πίσω της μια βαθιά διχασμένη κοινή γνώμη, ένα νομικό σύστημα αντιμέτωπο με ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων, και μια οικογένεια που κρυφτεί για να γλιτώσει από την κατακραυγή και την πίεση των μέσων ενημέρωσης, εν αναμονή των επόμενων δικαστικών εξελίξεων.