ΕΛΑΣ: Χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες για να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τις απάτες

Με αφορμή τα περιστατικά απάτης, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας τονίζει ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τις ενέργειες για την καταπολέμηση της διάπραξης απατών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.

Παράλληλα, στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές, με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι οι επιτήδειοι, είτε τυχαία, είτε έχοντας συγκεντρώσει σχετικές πληροφορίες, τηλεφωνούν στα θύματά τους ή τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι δήθεν «υπάλληλοι του ΔΕΔΗΗΕ», «λογιστές», «εφοριακοί», «αστυνομικοί», «δικηγόροι», γνωστοί συγγενών τους κ.λπ., ζητούν χρήματα και κοσμήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, την ύπαρξη κάποιας ηλεκτρολογικής βλάβης στο σπίτι που δήθεν θα «καταστρέψει» τα πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στο εσωτερικό του, την δήλωση ή καταγραφή τους για την αποφυγή υποτιθέμενου προστίμου από την εφορία, την εξόφληση τυχόν κάποιου χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων κ.λπ.

Τι συνιστά η Αστυνομία στους πολίτες