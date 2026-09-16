Λιγκ Καπ Αγγλίας: Στους «16» Άρσεναλ και Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Την πρόκριση στη φάση των «16» του Λιγκ Καπ Αγγλίας εξασφάλισαν η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ, επικρατώντας της Ίπσουιτς και της Τότεναμ αντίστοιχα, στα παιχνίδια της φάσης των «32».
Η Άρσεναλ, παρά τις πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα της, νίκησε με 4-2 την Ίπσουιτς εκτός έδρας και συνέχισε την πορεία της στη διοργάνωση. Ο Χρήστος Τζόλης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 73ο λεπτό, όταν η αναμέτρηση είχε ήδη κριθεί.
Ο Ντάουνμαν άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό και στη συνέχεια πέτυχε ακόμη ένα γκολ, ενώ οι Μαντουέκε και Μερίνο σημείωσαν τα άλλα δύο τέρματα της Άρσεναλ.
Η Ίπσουιτς μείωσε στο 62ο λεπτό με τον Μεχμέτι, ενώ στις καθυστερήσεις ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ, διαμόρφωσε το τελικό 2-4.
Η Λίβερπουλ απέκλεισε την Τότεναμ
Στο Άνφιλντ, η Λίβερπουλ επικράτησε με 3-1 της Τότεναμ και εξασφάλισε επίσης την παρουσία της στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.
Ο ΜακΆλιστερ έδωσε το προβάδισμα στη Λίβερπουλ στο 21ο λεπτό και ο Χάκπο διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 54ο λεπτό.
Η Τότεναμ αντέδρασε και μείωσε σε 2-1 με τον Γκάλαγκερ στο 69ο λεπτό. Στη συνέχεια δημιούργησε ευκαιρίες για την ισοφάριση, χωρίς όμως να καταφέρει να τις αξιοποιήσει. Στις καθυστερήσεις, ο Σαμποσλάι πέτυχε το τρίτο γκολ της Λίβερπουλ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Τα αποτελέσματα στο Λιγκ Καπ Αγγλίας
- Ίπσουιτς – Άρσεναλ 2-4
- Λίβερπουλ – Τότεναμ 3-1
- Γουέστ Χαμ – Φούλαμ 2-3
- Ρέντινγκ – Μπρέντφορντ 1-2
- Πίτερμπρο – Μπάρνσλεϊ 3-3 (7-6 στα πέναλτι)