Ολυμπιακός: Ο Μάριους Μουαντιλματζί αναμένεται στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους «ερυθρόλευκους»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Μάριους Μουαντιλματζί αναμένεται στην Ελλάδα το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αποτελώντας την τελευταία χρονικά προσθήκη των «ερυθρόλευκων».

Η μεταγραφή του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσαντ έχει ολοκληρωθεί και προβλέπει τριετές συμβόλαιο, ενώ το κόστος της συμφωνίας εκτιμάται, βάσει των σχετικών πληροφοριών, σε περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Πηγές από την Τουρκία ανέφεραν ότι ο Μουαντιλματζί είχε ήδη υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες να αποτελούν το τελευταίο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι αριθμοί του στη Σαμσουνσπόρ

Ο Μουαντιλματζί, ο οποίος έχει ύψος 1,90 μέτρα, κατέγραψε με τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ συνολικά 119 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 44 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν σημείωσε 23 γκολ και έδωσε 7 ασίστ σε 52 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτές τις συμμετοχές, οι οκτώ ήταν στο Conference League.

Παράλληλα, ο 28χρονος επιθετικός έχει καταγράψει 26 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Τσαντ.

Με την άφιξή του στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση των τελευταίων διαδικασιών, ο Μουαντιλματζί αναμένεται να ενταχθεί στο δυναμικό του Ολυμπιακού.