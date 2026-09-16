Ισραήλ: Ο Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε ο διοικητής της ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς

Ο Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε τον θάνατο του διοικητή της ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.

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Γάζα, Άρματα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ανακοίνωσε τον θάνατο του διοικητή της ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς.
  • Την επιχείρηση αποδίδει στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στη Σιν Μπετ, όπως ανέφερε ο Κατς σε ανάρτησή του.
  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι ο διοικητής της ταξιαρχίας Ράφα σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.

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Τον θάνατο του διοικητή της ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, αποδίδοντας την επιχείρηση στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στη Σιν Μπετ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κατς ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις, σε συνεργασία με τη Σιν Μπετ, σκότωσαν τον διοικητή της Χαμάς.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι ο διοικητής της ταξιαρχίας Ράφα σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.

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