Ισραήλ: Ο Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε ο διοικητής της ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς

Τον θάνατο του διοικητή της ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, αποδίδοντας την επιχείρηση στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στη Σιν Μπετ.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κατς ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις, σε συνεργασία με τη Σιν Μπετ, σκότωσαν τον διοικητή της Χαμάς.
Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι ο διοικητής της ταξιαρχίας Ράφα σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.
🔴 ELIMINATED: Nael Abu Obeid, Commander of Hamas’ Rafah Brigade and Head of Hamas’ Military Wing Operations Array.
Abu Obeid was a key figure among Hamas׳ senior leadership. He was responsible for managing the activities of the brigade’s terrorists and directing them to advance… https://t.co/n4o4IVWevS pic.twitter.com/DRvjc7vfYk
— Israel Defense Forces (@IDF) September 15, 2026