Άγγελος Θεοδωράκης για τον παππού του, Μίκη: «Περίμενα ένα δώρο, να ρωτήσει τι μου αρέσει»

Ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης μίλησε για τη σχέση που είχε με τον παππού του, Μίκη Θεοδωράκη, αποκαλύπτοντας ότι ως παιδί περίμενε από εκείνον απλές κινήσεις, όπως ένα δώρο ή ένα παιχνίδι. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη που είχε να ακούσει τη γνώμη του για τη μουσική του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τις προσωπικές και καλλιτεχνικές επιλογές του.

Ο δεύτερος γιος της Μαργαρίτας Θεοδωράκη παραχώρησε σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Studio από τις 3», όπου συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Μεταξύ άλλων, εξήγησε ότι η σχέση του με τον Μίκη Θεοδωράκη δεν ήταν η τυπική σχέση ενός παππού με τον εγγονό του.

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«Θα περίμενα ένα δώρο, ένα οποιοδήποτε δώρο»

Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια, ο Άγγελος Θεοδωράκης περιέγραψε όσα θα ήθελε να έχει εισπράξει από τον παππού του σε προσωπικό επίπεδο.

«Εγώ πάντα περίμενα από τον παππού (σ.σ. πράγματα), πώς να το πω; Κοίτα να σου πω κάτι, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα. Ένα μικρό παιδάκι, γιατί εγώ είμαι μικρό παιδάκι για τον Μίκη Θεοδωράκη. Είμαι παιδί του, δύο φορές παιδί του. Εγώ θα περίμενα ένα δώρο, ένα οποιοδήποτε δώρο, ένα παιχνίδι. Να σκεφτεί τι παιχνίδι αρέσει στον Άγγελο, ας πούμε. Του αρέσουν, ας πούμε, τα τάδε κουκλάκια. Στη μικρή ηλικία μιλάμε τώρα.

Δηλαδή, η Μαργαρίτα ξέρει τι παιχνίδια αρέσουν στον Άγγελο ή στον Στέφανο ή στον Αλέξανδρο ή στον Μίκη; Πολύ απλά. Αυτή η κίνηση. Και να πει ότι σου αγόρασα αυτά τα παιχνίδια. Γιατί έτσι προσπαθώ να κάνω κι εγώ στα παιδιά μου, ας πούμε», ανέφερε.

Ο μουσικός μίλησε επίσης για την αγωνία που ένιωθε σχετικά με την άποψη του Μίκη Θεοδωράκη για τη δική του μουσική δημιουργία.

«Κοίτα, εγώ περίμενα να ακούσει τις μουσικές μου. Είχα την αγωνία να δω τι έχει να πει για τη μουσική μου. Όποια λόγια είχε να πει, αυτά που είπε, δεν είναι κρυφά τα λόγια.

Απλά μου είπε να μη σταματήσω να δουλεύω, να γράφω όλη την ώρα μουσική. Εμένα με ενδιέφερε να δω ότι όντως άκουσε τις μουσικές μου. Αυτό. Τίποτα παραπάνω», είπε για τον παππού του.

«Νιώθω αυτόνομος ψυχικά»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άγγελος Θεοδωράκης αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει στις συμβουλές και στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις για τη ζωή και τη μουσική του.

«Εγώ, ως άνθρωπος, και η αντίληψή μου είναι ότι ωραίες είναι οι συμβουλές, αλλά δεν νιώθω ότι έχω ανάγκη από κάποια συμβουλή. Ούτε για τη μουσική μου ούτε για το τι κάνω στη ζωή μου και για τις επιλογές μου. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αυτόνομος, αλλά μέσα μου, πώς να το πω, νιώθω αυτόνομος ψυχικά», σημείωσε.

Κλείνοντας την αναφορά του στις προσωπικές του επιλογές και στην ανάγκη για αποδοχή και αγάπη, πρόσθεσε:

«Τα πράγματα που επιλέγω και κάνω τα κάνω συνειδητά. Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από καλές κουβέντες, από ένα κομπλιμέντο; Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από αγάπη;», δήλωσε.