Αντώνης Ρέμος για Βασίλη Καρρά: «Το πάλευε ήρεμος, με την ψυχή του γεμάτη»

Για τη μακρόχρονη πορεία του στη μουσική, την επετειακή συναυλία που έδωσε στη Θεσσαλονίκη και τη στενή σχέση του με τον Βασίλη Καρρά μίλησε ο Αντώνης Ρέμος στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συναυλία του τραγουδιστή στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, την οποία παρακολούθησαν περίπου 300.000 θεατές, βάσει εκτιμήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του στη μουσική και στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε για το στήσιμο της συγκεκριμένης συναυλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Βασίλη Καρρά, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλική σχέση.

Η σχέση του Αντώνη Ρέμου με τον Βασίλη Καρρά

«Με τον Βασίλη ήμασταν περισσότερο φίλοι. Δεν ήμασταν ποτέ τόσο συνεργάτες, αν και έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου, που ερχόμασταν εδώ (σ.σ.: στη Θεσσαλονίκη). Θυμάμαι, με τον Δημήτρη τον Ξοχοΐδη, λίγες μέρες πριν φύγει, πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής περιέγραψε μία από τις τελευταίες συναντήσεις τους, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του Βασίλη Καρρά. «Θυμάμαι τον Βασίλη σε ένα κρεβάτι. Είχε απέναντί του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο. Έβλεπε τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης, ήταν πάνω στο Χωριό της Ειρήνης και χάζευε εκεί. Είχε αδυνατίσει κιόλας ο Βασίλης μας.

Και του λέω: “Βασίλη, έχεις πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα”. Μου λέει: “Έτσι θέλω να βλέπω. Αυτά θέλω να βλέπω, για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω”. Και μου λέει: “Το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου. Και τους είπα: σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω εγώ, όπως έχω δώσει όλες τις μάχες μου”», περιέγραψε ο Αντώνης Ρέμος.

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο ο Βασίλης Καρράς αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο, ο Αντώνης Ρέμος στάθηκε στην ηρεμία και την πραότητά του. «Αυτό έκανε ο Βασίλης. Με αυτή την ηρεμία και την πραότητα. Αυτός ο λίγο μποέμ τύπος, ο λίγο μάτσο τύπος, ο μεγαλοπρεπής, με τη βαριά φωνή… Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που είχε τόσο ανάγκη αυτές τις στιγμές του να τις ζήσει με τη γαλήνη μέσα στην ψυχή του».

«Έφυγε, πιστεύω, με πολύ μεγάλη γαλήνη και έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε. Ο Βασίλης υπήρξε ένα ηφαίστειο που μέσα του όμως ήταν μία ήρεμη λίμνη, μία ηρεμία», τόνισε ο Αντώνης Ρέμος.