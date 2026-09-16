Ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής – Αυτοψία του υπουργού Περιβάλλοντος, Στ. Παπασταύρου

Ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής από τις καταστροφικές φωτιές της 31ης Ιουλίου 2026 σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και στόχος είναι οι κρίσιμες παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της περιόδου των έντονων φθινοπωρινών και χειμερινών βροχοπτώσεων. Στα έργα βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου κάνοντας αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, αφορά τέσσερις επιφάνειες συνολικής έκτασης 4.189 στρεμμάτων, καθώς και παρεμβάσεις σε 10 ρέματα. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή περίπου 400 χλμ κορμοδεμάτων και κλαδοδεμάτων και σχεδόν 1 τετρ. χλμ. ξυλοφραγμάτων.

«Σήμερα στη Δυτική Αττική ο σχεδιασμός αρχίζει και γίνεται πράξη. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκίνησαν. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί μετά τη φωτιά του καλοκαιριού. Τέσσερις δασικοί συνεταιρισμοί εργάζονται στο πεδίο και οι παρεμβάσεις καλύπτουν πάνω από τέσσερις χιλιάδες στρέμματα και δέκα ρέματα», υπογράμμισε μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας του ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

«Ο στόχος είναι η συγκράτηση του εδάφους για την προστασία των κατοίκων, της περιουσίας τους και του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς και τη Δασική Υπηρεσία που εργάστηκαν όλο τον Αύγουστο, προκειμένου σε χρόνο ρεκόρ να ξεκινήσουν τα έργα», σημείωσε. «Μετά την καταστροφική πυρκαγιά ενώσαμε δυνάμεις με τους δημάρχους, με τους βουλευτές, με τον περιφερειάρχη, με τη Δασική Υπηρεσία, με τον ιδιώτη ανάδοχο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα έργα», τόνισε. «Δεν εφησυχάζουμε. Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής ξέρουν ότι η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται δίπλα τους», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος αφού υπενθύμισε ότι ο σχεδιασμός που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου πλέον υλοποιείται. «Σε χρόνο ρεκόρ, ένα έργο έρχεται νωρίτερα από ό,τι είχαμε υποσχεθεί και από ό,τι είχαμε σχεδιάσει. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες, ώστε να αποπερατωθούν όλα τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, να εμπεδώσουμε για ακόμα μία φορά την ασφάλεια στην περιοχή», είπε ο Αρμόδιος Δρίκος.

Στο ίδιο πνεύμα, ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης αφού ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη Δασική Υπηρεσία και τους δωρητές, την Τράπεζα Πειραιώς και τα Ελληνικά Πετρέλαια, χαρακτήρισε «ανέλπιστο» ότι σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα.

Παρόντες ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, οι δήμαρχοι Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος και Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, η προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών Παϊταρίδου Δέσποινα, η προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Βερενίκη Λούκα, ο επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής, Αθανάσιος Ρέππας, η διευθύντρια Δασών Δυτικής Αττικής, Σόνια Φράγκου, ο δασάρχης Αιγάλεω, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Επίσης, παρευρέθηκαν τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει οριστεί ανάδοχος του έργου, Χάρης Μαργαρίτης, ανώτερος γενικός διευθυντής και Group Chief Operating Officer και Μάριος Τσίτζιρας, General Manager and Head of Operations και επικεφαλής του project.