Κατσαφάδος: Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές – Από Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις

Την διαβεβαίωση ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στις πυρόπλητκες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας έδωσε νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Ταυτόχρονα, ενημέρωσε ότι από τη Δευτέρα (10/8) ξεκινούν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πληγέντες.

«Έχουν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα», υπογράμμισε ο Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στο ΕΡΤnews. Ο ίδιος, διαβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι «δεν πρέπει να ανησυχούν για τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα τον χειμώνα» κάνοντας λόγο για «πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση».

Αναφερόμενος στις αυτοψίες, ο Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι αυτές «ολοκληρώθηκαν», με την καταγραφή να δείχνει 79 κόκκινα, 56 κίτρινα και 57 πράσινα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. «Όλοι οι πληγέντες θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή», υπογράμμισε ο υφυπουργός. Εξήγησε, μάλιστα, ότι όσοι ιδιοκτήτες έλειπαν από τις οικίες τους τις μέρες της αυτοψίας, «μπορούν να ζητήσουν νέα αυτοψία».

Ξεκινά τη Δευτέρα (10/8) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Εν τω μεταξύ, ο Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε πως από τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα δημαρχεία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι Ε1, Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. «Μέσα σε 10 μέρες οι πολίτες θα πάρουν αυτά τα χρήματα, εφ’ όσον ο φάκελος είναι πλήρης», διευκρίνισε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Για την ανακατασκευή και επισκευή των κατοικιών, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική βοήθεια ανέρχεται πλέον στο 100%, σημειώνοντας: «Η αποζημίωση ήταν στο 70%, πήγε στο 80% και πλέον είναι στο 100%». Η σχετική ΚΥΑ με την οριοθέτηση των περιοχών θα εκδοθεί έως τις 20 Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις για ανακατασκευή θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου.

Για τις κατεδαφίσεις των κόκκινων κτηρίων, ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι «το κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος». «Με έξοδα κρατικά θα γίνουν οι κατεδαφίσεις αυτό το πλήρωνε ο πολίτης μέχρι τώρα», τόνισε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Για ην επιδότηση ενοικίου, ο υφυπουργός, Κώστας Κατσαφάδος διευκρίνισε ότι αφορά αποκλειστικά κύριες κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, με ενίσχυση 300–500 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. «Δεν θέλουμε κανένας να μείνει άστεγος ούτε μια μέρα», είπε χαρακτηριστικά.