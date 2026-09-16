Παύλος Μαρινάκης για Κασιδιάρη: Ο Άρειος Πάγος αποφασίζει για τη συμμετοχή στις εκλογές

Στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και την εξαγγελία του για την ίδρυση νέου κόμματος αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του νομικού πλαισίου ανήκουν στη Δικαιοσύνη και, ειδικότερα ως προς τη συμμετοχή πολιτικών σχηματισμών στις εκλογές, στον Άρειο Πάγο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας αργά το βράδυ της Τρίτης (15.09.2026) στο Action24, λίγες ώρες μετά την έξοδο του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές, αναφέρθηκε τόσο στη νομική διάσταση της υπόθεσης όσο και στην πολιτική ευθύνη απέναντι στην εξάπλωση ακραίων απόψεων.

«Η νομοθετική συζήτηση καταλήγει στη Δικαιοσύνη. Αυτή βγάζει τους νόμους. Υπάρχει, όμως, κάτι στο οποίο δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Υπάρχει κόσμος που ακούει τις απόψεις ενός ανθρώπου που εξέφραζε ναζιστικές ιδέες.

Έχουμε ευθύνη να εξηγούμε στον κόσμο ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν έχουν προτείνει κάτι για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Πρέπει να εξηγήσουμε στα νέα παιδιά ότι δεν θα βελτιωθεί η ζωή τους με ακραίες απόψεις», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

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Τι είπε για το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι»

Αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε διάκριση ανάμεσα στο δικαίωμα ενός καταδικασθέντος να είναι υποψήφιος και στη δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές ενός κόμματος με επικεφαλής ή πραγματικό αρχηγό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα.

«Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις: από τη μία, κατά πόσο μπορεί ο κάθε καταδικασθείς να είναι υποψήφιος, δηλαδή να έχει το δικαίωμα του “εκλέγεσθαι”. Εκεί είχαμε μία κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.

Ήρθαμε εμείς και κάναμε δύο πράγματα: αφενός, ως προς την ποινή όλων αυτών των ειδεχθών αδικημάτων, τις αυξήσαμε στο μέγιστο δυνατό και, ως προς το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, το συνδέσαμε με το Σύνταγμα, όπου –σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης– για τα χρόνια της ποινής δεν θα έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Αυτό ως προς τον καταδικασθέντα».

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Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η τελική κρίση για το κατά πόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορούσε να τεθεί, τυπικά ή ουσιαστικά, επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού ανήκει στον Άρειο Πάγο, βάσει των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Η αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει σχετικά με τη συμμετοχή ενός κόμματος στην εκλογική διαδικασία όταν ο τυπικός ή πραγματικός αρχηγός του έχει συγκεκριμένες καταδίκες.

«Ως προς το αν μπορεί ένα κόμμα να έχει τύποις ή κατ’ ουσίαν έναν αχυράνθρωπο ως αρχηγό, εκεί κάναμε και πάλι, ως κυβέρνηση, δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπου ο Άρειος Πάγος δύναται να αποφασίσει, αν κρίνει ότι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος ή ο τυπικός αρχηγός του είναι καταδικασμένος για κάποια αδικήματα, μεταξύ αυτών και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να τον αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία.

Αυτό είναι για το χρονικό διάστημα της ονομαστικής ποινής που ορίζει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κυβέρνηση έχει φέρει νομοθετικές διατάξεις που δίνουν στον Άρειο Πάγο τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει μια τέτοια περίπτωση», τόνισε.

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», καθώς και η ανακοίνωσή του για την ίδρυση νέου κόμματος έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Το επόμενο ζήτημα που τίθεται αφορά τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον εκλογικό και ποινικό πλαίσιο για ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, είτε ως υποψηφίου βουλευτή είτε μέσω πολιτικού σχηματισμού, καθώς και τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει ο Άρειος Πάγος στην αξιολόγηση μιας τέτοιας περίπτωσης.