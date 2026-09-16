Θανατηφόρο τροχαίο στην Φωκίδα: Ένας νεκρός και μία τραυματίας έπειτα από εκτροπή οχήματος στο Κλήμα

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Φωκίδα, καθώς ένας άνδρας περίπου 72 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μία γυναίκα περίπου 68 ετών τραυματίστηκε, έπειτα από εκτροπή αυτοκινήτου στην περιοχή Κλήμα.

Συγκεκριμένα, το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα και της γυναίκας.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η γυναίκα ανασύρθηκε τραυματισμένη. Στη συνέχεια, παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.