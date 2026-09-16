Θανατηφόρο τροχαίο στην Φωκίδα: Ένας νεκρός και μία τραυματίας έπειτα από εκτροπή οχήματος στο Κλήμα

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στο Κλήμα Φωκίδας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν ένας άνδρας περίπου 72 ετών και μία γυναίκα περίπου 68 ετών. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τη γυναίκα τραυματισμένη και τους παρέδωσε στο ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Κλήμα Φωκίδας, με έναν 72χρονο άνδρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του και μία 68χρονη γυναίκα να τραυματίζεται.
  • Το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.
  • Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο ατόμων κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι τους παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Φωκίδα, καθώς ένας άνδρας περίπου 72 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μία γυναίκα περίπου 68 ετών τραυματίστηκε, έπειτα από εκτροπή αυτοκινήτου στην περιοχή Κλήμα.

Συγκεκριμένα, το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα και της γυναίκας.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η γυναίκα ανασύρθηκε τραυματισμένη. Στη συνέχεια, παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

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