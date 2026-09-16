Χούθι: Διαψεύδουν ότι drone κατευθυνόταν προς τη Μέκκα

Αξιωματούχος των Χούθι απέρριψε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης την ανακοίνωση του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την οποία η αεράμυνα κατέρριψε drone των ανταρτών που φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ.

Ο Χάζεμ αλ-Άσαντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας «ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα», υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και «δεν εξαπατά πλέον κανέναν».

Πηγή: AFP