Χούθι: Διαψεύδουν ότι drone κατευθυνόταν προς τη Μέκκα

Αξιωματούχος των Χούθι διέψευσε ότι drone των ανταρτών είχε ως προορισμό τη Μέκκα, απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία.

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Διεθνή Νέα

Χούθι Σαουδική Αραβία
Μαχητής των Χούθι, Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αξιωματούχος των Χούθι απέρριψε την ανακοίνωση του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την οποία η αεράμυνα κατέρριψε drone των ανταρτών που φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Μέκκα.
  • Ο Χάζεμ αλ-Άσαντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας «ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα».
  • Υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και «δεν εξαπατά πλέον κανέναν».

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Αξιωματούχος των Χούθι απέρριψε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης την ανακοίνωση του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την οποία η αεράμυνα κατέρριψε drone των ανταρτών που φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ.

Ο Χάζεμ αλ-Άσαντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας «ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα», υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και «δεν εξαπατά πλέον κανέναν».

Πηγή: AFP

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