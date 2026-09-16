ΗΠΑ: Πακέτο όπλων 2,8 δισ. δολαρίων προς το Ισραήλ με 40.000 βόμβες των 2.000 λιβρών

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις βαρέων πυρομαχικών προς το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, με το συνολικό ύψος του πακέτου να ανέρχεται σε 2,8 δισ. δολάρια. Η σχεδιαζόμενη συμφωνία περιλαμβάνει περίπου 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, καθώς και χιλιάδες διατρητικές κεφαλές.

Η συμφωνία προβλέπει την πώληση 20.000 βομβών MK-84 και 20.000 BLU-117, καθώς και 20.000 διατρητικών κεφαλών I-2000, όπως μετέδωσαν η Washington Post και το Reuters. Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης αναμένεται να προέλθει από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, με αποτέλεσμα τμήμα του κόστους να καλύπτεται από δημόσιους πόρους των ΗΠΑ.

Οι MK-84 έχουν βάρος περίπου έναν τόνο και αποτελούν από τα ισχυρότερα συμβατικά πυρομαχικά που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η έκρηξή τους μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, ενώ τα θραύσματα μπορούν να διασπαρούν σε μεγάλη ακτίνα.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν προχώρησαν σε επίσημο σχολιασμό της σχεδιαζόμενης συμφωνίας. Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το πακέτο στο Κογκρέσο

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη γνωστοποιήσει ανεπίσημα το πακέτο στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου. Οι νομοθέτες έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν να εμποδίσουν μια πώληση οπλικών συστημάτων, ωστόσο η εκτελεστική εξουσία διαθέτει διαδικασίες μέσω των οποίων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις τους.

Η σχεδιαζόμενη πώληση εξετάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ προκαλεί αυξανόμενες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μεταξύ των Δημοκρατικών. Τον Ιούλιο, περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ του τερματισμού της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ, αποτυπώνοντας τις διαφοροποιήσεις που καταγράφονται στους κόλπους του κόμματος.

Οι εξελίξεις στη Γάζα και η χρήση βομβών 2.000 λιβρών

Η διαδικασία για την πώληση των πυρομαχικών προχωρά ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025 υπό αμερικανική αιγίδα.

Οι υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα αναφέρουν ότι περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες. Ισραήλ και Παλαιστίνιοι αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν βόμβες των 2.000 λιβρών στη Γάζα και στον Λίβανο. Η χρήση τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει επικρίσεις λόγω του κινδύνου για τον άμαχο πληθυσμό.

Το 2024, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είχε αναστείλει αποστολή τέτοιων πυρομαχικών προς το Ισραήλ. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψε εκείνη την απόφαση.