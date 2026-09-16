Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε και η απολογία του γιατρού – Κατέρρευσε η σύζυγός του, αναμένεται η απόφαση

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Στην κρίση εισαγγελέα και ανακριτή βρίσκεται πλέον η ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την ολοκλήρωση μιας πολύωρης διαδικασίας απολογιών που διήρκεσε έως τα ξημερώματα.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και αρνούνται την κατηγορία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, στις 3:30 τα ξημερώματα άρχισε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα, προτού ληφθεί η απόφαση για το εάν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η ανακριτική διαδικασία είχε αρχίσει στις 2 το μεσημέρι, με πρώτη να εισέρχεται στο ανακριτικό γραφείο η κατηγορούμενη γιατρός του Κολωνακίου, η οποία φέρεται να διενήργησε την παράνομη ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η απολογία της διήρκεσε οκτώ ώρες και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ. Πριν από την έναρξή της, ο συνήγορός της είχε καταθέσει στον ανακριτή αναλυτικό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της εντολέα του.

Κατά την απολογία της, η γιατρός κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων σχετικά με όσα φέρονται να διαδραματίστηκαν την προηγούμενη Τετάρτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η αδιαθεσία μετά την απολογία

Λίγα λεπτά αφότου ολοκλήρωσε την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη την ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή, διέκοψε προσωρινά τη διαδικασία και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα συνήλθε λίγα λεπτά αργότερα. Όταν έφτασαν οι διασώστες, βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο αρνήθηκε να δεχθεί βοήθεια. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αποχώρησε στη συνέχεια, αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία της.

Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η δεύτερη απολογία

Η απολογία του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι, ολοκληρώθηκε στις 2 τα ξημερώματα.

Μιάμιση ώρα αργότερα, στις 3:30, άρχισε η εξέταση των δύο κατηγορουμένων από τον εισαγγελέα. Η διαδικασία ενώπιόν του αναμενόταν να είναι συντομότερη, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Τι υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι

Οι δύο γιατροί αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το μεσημέρι, ενώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:21.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο παθολόγος φέρεται να διαχωρίζει πλήρως τη θέση του και να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ότι δεν ήταν παρών στην πλασμαφαίρεση και ότι ενημερώθηκε μετά τις 16:00 ώστε να συνδράμει στις προσπάθειες αναζωογόνησης.

Φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι μέχρι τις 16:00 βρισκόταν με δικό του πελάτη στο ιατρείο και συζητούσε τη θεραπεία του.

Τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έδειξε με χρονική σειρά τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, όμως βλέπουμε πως υπάρχουν ορισμένα κενά, τα οποία οι Αρχές ελπίζουν ότι θα απαντηθούν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να ενωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Η γιατρός που ήταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης φαίνεται πως τράβηξε φωτογραφίες τον τραγουδιστή στις 14:45 και εκείνη είναι η επίμαχη στιγμή. Από τα αποτελέσματα της άρσης οι αρχές ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει:

Έστειλε τις φωτογραφίες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο; Πιθανόν στο σύζυγό της; Για αυτό επέστρεψε εσπευσμένα;

Ακολούθησε και άλλη επικοινωνία μεταξύ των δύο; Είτε από μηνύματα είτε τηλεφωνική;

Με ποιον άλλον πιθανά να επικοινώνησε τη στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι πάει λάθος;

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 15:25 που χτύπησε ο συναγερμός στο μηχάνημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά στο επίκεντρο των Αρχών είναι τι γίνεται στο παράθυρο μεταξύ 14:45 – 15:25.

Τα alarm που αγνόησε η γιατρός

Οι έμπειροι αξιωματικοί της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών έχουν ήδη συντάξει μακροσκελή έκθεση με στοιχεία που έχουν προκύψει απο την έως τώρα εξέταση των πειστηρίων και έχουν αποσταλεί στον ανακριτή.

Στο πόρισμα περιγράφεται λεπτό προς λεπτό η λειτουργία του μηχανήματος.

Συγκεκριμένα, στις 14:14 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκινά να λειτουργεί.

Στις 14:25 χτυπάει το πρώτο διπλό alarm που ειδοποιεί ότι ο ασθενής έχει ανεβασμένη πίεση και εμφανίζει συμπτώματα θρόμβωσης.

Η γιατρός προσπερνάει την ένδειξη και στις 14:37 ξεκινάει την πλασμαφαίρεση και ανταλλαγή αίματος.

Στις 15:22 έως τις 15:27 χτυπάει ξανά alarm και το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, δηλαδή να μεταφέρει αίμα.

Στις 15:45 το τρίτο κατά σειρά alarm αυτή τη φορά ειδοποιεί ότι δεν υπάρχει καρδιακός παλμός.

Η γιατρός για ακόμη μια φορά κάνει επανεκκίνηση, η οποία κρατάει δέκατα του δευτερολέπτου καθώς δεν υπάρχει καρδιακός παλμός. Τελικά και στις 16:11 πραγματοποιείται η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Πώς ανακτήθηκαν τα διαγραμμένα αρχεία με τον Μαζωνάκη από το κινητό της γιατρού

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές φέρεται να κατάφεραν να ανακτήσουν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο το οποίο τράβηξε η γιατρός και τα οποία διέγραψε στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Όπως εξηγούν στην ΕΡΤ αστυνομικές πηγές, θα χρειαστεί ιατροδικαστής προκειμένου να δει τις φωτογραφίες για να διαπιστώσει αν ήταν εν ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον παραλήπτη του συγκεκριμένου φωτογραφικού υλικού

Η πρώτη φωτογραφία φέρεται να έχει ληφθεί στις 14:43, ενώ η δεύτερη περίπου δύο λεπτά αργότερα. Στο οπτικό υλικό ο ασθενής εμφανίζεται με κλειστά μάτια, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Μία από τις φωτογραφίες φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να έχει αποσταλεί σε άλλο πρόσωπο. Ο παραλήπτης δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί και αναμένεται να προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον σύζυγο της γιατρού.

Απαντήσεις από την άρση απορρήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πρώτα στοιχεία της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου των δύο κινητών των κατηγορουμένων γιατρών, διαπιστώνεται ότι για σχεδόν δύο ώρες δεν είχαν καμία δραστηριότητα στις συσκευές τους, κάτι που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δείχνει τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο.

Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να προκύψουν κατά την εξέταση των φίλτρων του μηχανήματος που έχουν κατασχεθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αλλά και από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων που σε συνδυασμό με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, που θα αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις κινήσεις που έγιναν αυτά 49 κρίσιμα λεπτά μέχρι να ειδοποιηθούν οι διασώστες.