Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος
- Διεθνής Ημέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας
- Διεθνής Ημέρα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας για τον Νότο
- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
- Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στα Σχολεία
Γεγονότα
- 1462: Ο γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζι παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλήνης στον σουλτάνο Μεχμέτ Β’. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λεηλασίες και σφαγές των ελλήνων κατοίκων.
- 1835: Ο Άγγλος φυσιοδίφης Τσαρλς Ντάργουιν (γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος) φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος, μία συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις πέντε εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων.
- 1908: Ιδρύεται η General Motors.
- 1934: Ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Ντίσνεϊ, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε κόμικ-στριπ εφημερίδας.
- 1935: Ο Αμερικανός πολιτικός, Κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Γερουσιαστής και υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Χιούι Π. Λονγκ πυροβολείται θανάσιμα στο Καπιτώλιο της πολιτείας
- 1943: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η γερμανική 10η Στρατιά αναφέρει ότι δεν μπορεί να αναχαιτίσει το συμμαχικό προγεφύρωμα γύρω από το Σαλέρνο.
- 1967: Ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης.
- 1970: Στον πρώτο αγώνα του α’ γύρου στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές Ες. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ.
- 1978: Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ χτυπά το Ιράν, σκοτώνοντας πάνω από 15.000 άτομα.
- 1982: Σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατίλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.
- 1991: Κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Λάμψη, η μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης.
- 2007: Πραγματοποιούνται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα.
Γεννήσεις
- 1893: Άλμπερτ φον Σεντ-Γκιέργκι ντε Ναγκιράπολτ, ούγγρος γιατρός, που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937. (Θαν. 22/10/1986)
- 1924: Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η χήρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. (Θαν. 12/8/2014)
- 1925: Ρίλεϊ Κινγκ, Αμερικανός θρύλος του μπλουζ, γνωστότερος ως Μπι Μπι Κινγκ (B.B. King). (Θαν. 14/5/2015)
- 1956: Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, Αμερικανός ταχυδακτυλουργός
- 1957: Σταμάτης Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής
- 1988: Δημήτρης Σιόβας, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1736: Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανολλανδός φυσικός, που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. (Γεν. 24/5/1686)
- 1932: Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής-Φυσιολογίας το 1902. (Γεν. 13/5/1857)
- 1977: Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνιδα. (Γεν. 2/12/1923)
- 1978: Λαυρέντης Διανέλλος, Έλληνας ηθοποιός
- 2025: Ρόμπερτ Ρέντφορντ ,Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης