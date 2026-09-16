Στενά του Ορμούζ: Μόλις τέσσερις διελεύσεις πλοίων την Τρίτη

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Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, καθώς μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Οι διελεύσεις μειώθηκαν από επτά την προηγούμενη ημέρα, ενώ ο αριθμός τους παραμένει αισθητά χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ημερών, ο οποίος διαμορφώνεται στις 18 διελεύσεις.

Από τα τέσσερα πλοία που καταγράφηκαν, δύο εισέρχονταν στα Στενά και δύο εξέρχονταν.

Κανένα από αυτά δεν ήταν υπερμεγέθες πετρελαιοφόρο μεταφοράς αργού πετρελαίου ούτε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τα προκαταρκτικά δεδομένα, πάντως, ενδέχεται να μην καταγράφουν το σύνολο της ναυτιλιακής κίνησης. Πλοία που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες τους μπορεί να μην εμφανίζονται στις σχετικές καταγραφές.

Πηγή: Reuters