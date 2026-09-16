Στενά του Ορμούζ: Μόλις τέσσερις διελεύσεις πλοίων την Τρίτη

Μόλις τέσσερα πλοία καταγράφηκαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ημερών. Κανένα δεν ήταν υπερμεγέθες πετρελαιοφόρο αργού ή δεξαμενόπλοιο LNG, ενώ τα δεδομένα ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν πλοία που κινούνται με απενεργοποιημένους πομποδέκτες.

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Διεθνή Νέα

Πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Μουσαντάμ του Ομάν, στις 28 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: REUTERS/Stringer/File Photo
Πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Μουσαντάμ του Ομάν, στις 28 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: REUTERS/Stringer/File Photo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, καθώς μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων.
  • Ο αριθμός των διελεύσεων παραμένει αισθητά χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ημερών, ο οποίος διαμορφώνεται στις 18 διελεύσεις.
  • Τα προκαταρκτικά δεδομένα ενδέχεται να μην καταγράφουν το σύνολο της ναυτιλιακής κίνησης, καθώς πλοία με απενεργοποιημένους πομποδέκτες μπορεί να μην εμφανίζονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, καθώς μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Οι διελεύσεις μειώθηκαν από επτά την προηγούμενη ημέρα, ενώ ο αριθμός τους παραμένει αισθητά χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ημερών, ο οποίος διαμορφώνεται στις 18 διελεύσεις.

Από τα τέσσερα πλοία που καταγράφηκαν, δύο εισέρχονταν στα Στενά και δύο εξέρχονταν.

Κανένα από αυτά δεν ήταν υπερμεγέθες πετρελαιοφόρο μεταφοράς αργού πετρελαίου ούτε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τα προκαταρκτικά δεδομένα, πάντως, ενδέχεται να μην καταγράφουν το σύνολο της ναυτιλιακής κίνησης. Πλοία που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες τους μπορεί να μην εμφανίζονται στις σχετικές καταγραφές.

Πηγή: Reuters

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