ΑΑΔΕ: Πιέζει τους μεγαλοοφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων με «όπλο» τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με 56 μικρά και μεγάλα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, κάνει πρεμιέρα σήμερα το νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το οποίο εξελίσσεται σε μοχλό πίεσης προς τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες ώστε να ενταχθούν στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Η ένταξη στη λίστα και άλλων ακινήτων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, αποτελεί ουσιαστικά μήνυμα της Φορολογικής Διοίκησης προς τους οφειλέτες, να διαλέξουν μεταξύ της ρύθμισης και των κατασχέσεων και πλειστηριασμών, οι οποίοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να το πράξουν, υποβάλλοντας αίτηση στην ΑΑΔΕ.

Για να μπορέσει ένας οφειλέτης να εντάξει στις 72 δόσεις τις παλιές εκκρεμότητές του με την Εφορία που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023, θα πρέπει προηγουμένως να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα χρέη θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.

Στο «σφυρί»

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Στη λίστα κυριαρχούν ακίνητα στη Μύκονο, ενώ περιλαμβάνονται επίσης ένα πολυώροφο κτίριο στον Νέο Κόσμο και μία μεζονέτα στη Μαγούλα. Πρόκειται για ακίνητα 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι και 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λειβάδι, με τιμές πρώτης προσφοράς από 59.000 έως 553.000 ευρώ.

Στα Βουνάκια Μυκόνου εκπλειστηριάζεται περιμανδρωμένος αγρός 4.400,40 τ.μ. έναντι 370.000 ευρώ.

Στον Νέο Κόσμο βγαίνει οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο, με τιμή εκκίνησης 1,247 εκατ. ευρώ, ενώ στη Μαγούλα μεζονέτα 167 τ.μ. σε οικόπεδο 478 τ.μ., έναντι 433.000 ευρώ.

Η συνέχεια

Στις 17 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 9 πλειστηριασμοί. Όλες οι καταχωρίσεις εντοπίζονται στην Προσοτσάνη Δράμας και αφορούν οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλαιά κατοικία και αποθήκη. Οι τιμές ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φθάνουν τις 20.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ακίνητο είναι αγροτεμάχιο 10.533 τ.μ., με πρώτη προσφορά 20.000 ευρώ.

Στις 14 Οκτωβρίου στο Κερατσίνι, εκπλειστηριάζεται οικόπεδο 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο, με την τιμή εκκίνησης να έχει οριστεί στις 778.000 ευρώ.

Στις 4 Νοεμβρίου στο Καβαλλάρι του Δήμου Λαγκαδά βγαίνει στο «σφυρί» αυτοτελές αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 47.500 ευρώ.

Για τις 11 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 14 πλειστηριασμοί οι οποίοι αφορούν: κατοικίες, αποθήκες, οικόπεδα και γεωτεμάχια σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Κολωνό, Άγιο Βασίλειο και Χανιά. Οι τιμές κυμαίνονται από 4.800 έως 595.200 ευρώ. Μεταξύ άλλων, εκπλειστηριάζονται διαμέρισμα 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή, διαμερίσματα στον Κολωνό, αποθηκευτικοί χώροι στο Μαρούσι και οικόπεδο με οικοδομή 3.931,29 τ.μ. στον Δήμο Κανδάνου Χανίων.

Στις 18 Νοεμβρίου ακολουθούν 17 πλειστηριασμοί. Τα περισσότερα ακίνητα είναι αγροτεμάχια στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής και στην περιοχή Κομίτσα–Ουρανούπολη, επιφάνειας από 1.690 έως 125.113,55 τ.μ. Οι τιμές ξεκινούν από 15.000 ευρώ και φθάνουν τις 365.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται επίσης αγροτεμάχιο με βιοτεχνία επεξεργασίας αμυγδάλων στην Όσσα και αγρός με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

Στις 25 Νοεμβρίου προγραμματίζονται 3 πλειστηριασμοί. Εκπλειστηριάζονται τα δύο τρίτα οικοπέδου 1.893 τ.μ. στο Ελευθέριο–Κορδελιό έναντι 238.000 ευρώ, καθώς και ποσοστά 7/8 εξ αδιαιρέτου δύο οικοπέδων στις οδούς Ζαΐμη και Κουντουριώτου στην Αθήνα, με τιμές 488.000 και 238.000 ευρώ αντίστοιχα.

Στις 9 Δεκεμβρίου βγαίνει σε πλειστηριασμό στον Πειραιά επαγγελματική στέγη–γραφεία 299 τ.μ., στον τρίτο όροφο κτιρίου επί της Καποδιστρίου 2, με πρώτη προσφορά 327.000 ευρώ.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώνεται στις 16 Δεκεμβρίου με τρία ακίνητα στο Ηράκλειο Κρήτης, επιφάνειας 44, 135 και 158 τ.μ. Οι τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται σε 392.300, 345.700 και 697.750 ευρώ αντίστοιχα.

Η διαδικασία

Για να φθάσει ένα ακίνητο στο ηλεκτρονικό «σφυρί», προηγείται συγκεκριμένη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές η φορολογική διοίκηση μπορεί να προχωρήσει, ανάλογα με την περίπτωση, σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και τελικά σε πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων.

Πριν από τον πλειστηριασμό προηγείται η κατάσχεση του ακινήτου, ενώ πριν από οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται κατά κανόνα η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής ή υπερημερίας στον φορολογούμενο.

Διαφορετικό καθεστώς ισχύει, σύμφωνα με το ERTNews, για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών, όπου δεν απαιτείται αντίστοιχη προηγούμενη ειδοποίηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η φορολογική διοίκηση κρίνει ότι κινδυνεύει η είσπραξη της οφειλής, έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ταχύτερα και να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία πριν από την ειδοποίηση του οφειλέτη.