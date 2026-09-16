Συνταγματική αναθεώρηση: Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή – Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στην Αττική

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Η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, έπειτα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Κατά την πρώτη ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρησης, ενώ υπέρ των προτάσεων ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, μαζί με ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές.

Στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, τα προτεινόμενα άρθρα θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 180 ψήφους για να κριθούν αναθεωρητέα.

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία, η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει για σήμερα στάση εργασίας στην Αττική, από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζομένους που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στις 13:00 στο Σύνταγμα.

Η συνδικαλιστική οργάνωση εκφράζει την αντίθεσή της στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας και διατυπώνει ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και για το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης κοινωνικών αγαθών, όπως η Υγεία και η Παιδεία.

Στο πρόγραμμα δράσης που ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρεται και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι «σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στον Δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από τον μισθό τους, ενώ συνεχίζεται η επίθεση που δεχόμαστε με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση, την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας κ.λπ.».

Το πρόγραμμα κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ

Αναλυτικά, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

«Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα της δεύτερης ψηφοφορίας στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, πραγματοποίηση στάσης εργασίας στην Αττική από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζομένους που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στις 13:00, στο Σύνταγμα.

Κάλεσμα στις Ομοσπονδίες να συνεδριάσουν άμεσα και να αποφασίσουν για την οργάνωση του αγώνα και να προχωρήσουν, μαζί με τα σωματεία-μέλη τους, σε συγκεκριμένο σχεδιασμό ενημέρωσης σε όλους τους χώρους ευθύνης τους.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, σύσκεψη Ομοσπονδιών, προκειμένου να οργανωθεί η μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας -οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά- και ο περαιτέρω προγραμματισμός των κινητοποιήσεών μας.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα επετείου της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, κάλεσμα στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 17:30, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα.

Οργάνωση Περιφερειακών Συσκέψεων ανά Περιφέρεια, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση συγκεντρώσεων, συλλαλητηρίων, άλλων κινηματικών δράσεων, συνεντεύξεων Τύπου κ.λπ. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, Περιφερειακή Σύσκεψη και οργάνωση δράσεων στη Θεσσαλονίκη.

Οργάνωση ποικιλόμορφης ενημερωτικής και προπαγανδιστικής καμπάνιας για την ανάδειξη των αιτημάτων μας και της ανάγκης ικανοποίησής τους.

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του Δημοσίου, σε όλους τους χώρους δουλειάς, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής.

Απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Οκτώβριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση τα μέτρα και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, με προοπτική κλιμάκωσης και συνάντησης με τον ιδιωτικό τομέα.

Στήριξη κλαδικών κινητοποιήσεων».