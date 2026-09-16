Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας εξελίσσεται ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ νότιας Πελοποννήσου, Κυθήρων και δυτικής Κρήτης. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε επίπεδα κανονικά για την εποχή.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν γρήγορα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταφορά ερημικής σκόνης στη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στη Δυτική Μακεδονία θα διαμορφωθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29 βαθμούς. Στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 11 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 12 έως 28.

Στα κεντρικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 29 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 12 έως 29 και στην Κρήτη από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ.

Στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι, ασθενείς, έντασης 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε βόρειους έως βορειοδυτικούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έντασης 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ζιακοπούλου: Ισχυρές καταιγίδες σε νότια Πελοπόννησο, Κύθηρα και δυτική Κρήτη

Η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, αναφέρει ότι το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται νότια της Πελοποννήσου κινείται ανατολικότερα και προκαλεί ισχυρά φαινόμενα.

Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες στο θαλάσσιο τρίγωνο μεταξύ νότιας Πελοποννήσου, Κυθήρων και δυτικής Κρήτης, όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι που ενδέχεται να φτάσουν τα 7-8 μποφόρ.

Περισσότερες από 24.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις έχουν ήδη καταγραφεί στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της χώρας. Παράλληλα, ισχυρός πυρήνας καταιγίδων επηρεάζει την Κέρκυρα και αναμένεται να κινηθεί προς την Ήπειρο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, καθώς οι βροχοπτώσεις που έχουν προηγηθεί αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, τα φαινόμενα αναμένεται να περιορίζονται σταδιακά προς τα Δωδεκάνησα, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς και αναμένεται να παραμείνει περίπου στα επίπεδα αυτά και την Πέμπτη. Από την Παρασκευή, ωστόσο, προβλέπεται νέα άνοδος, με τον υδράργυρο να ξεπερνά και πάλι τους 30 βαθμούς και τον καιρό να βελτιώνεται σε ολόκληρη τη χώρα.