Στοιχεία – σοκ για την υπόθεση μαστροπείας: «Της έδωσαν το χάπι του βιασμού»

Η Realnews αποκαλύπτει τις συγκλονιστικές καταθέσεις των δύο 16χρονων κοριτσιών, τα οποία κατηγορείται ότι εξέδιδε ο 33χρονος, που συνελήφθη για μαστροπεία.

ΠΗΓΗ: Realnews

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την υπόθεση μαστροπείας με κατηγορούμενο έναν πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών και φερόμενα θύματά το,υ δύο 16χρονες κοπέλες φέρνει στο φως η Realnews.

Οπως αποκαλύπτεται μέσα από τις συγκλονιστικές καταθέσεις, χορηγήθηκε ακόμη και χάπι βιασμού σε μία από τις ανήλικες για να καμφθούν οι αντιστάσεις της! «Μια φορά την είχε συνοδέψει ο 33χρονος σε ένα ραντεβού στο Μαρούσι.

«Ο πελάτης ήταν 60 με 65 ετών και πρέπει να της είχαν χορηγήσει και χάπι βιασμού», είπε στις Αρχές, η μία από τις 16χρονες για τη συνομήλικη φίλη της, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν το χάπι το χορήγησε ο κατηγορούμενος ή ο πελάτης.

Ο 33χρονος που συνελήφθη κατηγορείται ότι ανήρτησε φωτογραφίες της μιας ανήλικης σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου, στα μέσα του περασμένου Ιουνίου.

Η 16χρονη απαθανατιζόταν σε άλλες φωτογραφίες με μαγιό και σε κάποιες άλλες με εσώρουχο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού καλώντας στο κινητό τηλέφωνο που είχε καταχωριστεί, το οποίο ανήκε στον κατηγορούμενο.

Το κορίτσι φέρεται να πραγματοποίησε συνολικά τέσσερα ραντεβού, από τα οποία ο 33χρονος εισέπραξε το ποσό των 600 ευρώ, ενώ κατά περίπτωση του παρείχε φαγητό και κάποια χρήματα ως χαρτζιλίκι.

«Έπαθα σοκ»

Τον Ιούλιο, ο κατηγορούμενος ανήρτησε αγγελία και με τη δεύτερη 16χρονη, που ήταν φίλη της πρώτης. Και σε αυτή την περίπτωση, η ανήλικη απαθανατιζόταν με μαγιό και είχε καταχωριστεί το κινητό τηλέφωνο του 33χρονου.

«Σε ιστοσελίδα για ραντεβού για σεξ έναντι χρημάτων ήταν αναρτημένη μια φωτογραφία μου με μαγιό και είχε το τηλέφωνο του κατηγορουμένου. Οταν το έμαθα έπαθα σοκ, γιατί δεν είχα απολύτως καμία ιδέα για αυτό το πράγμα. Μετά προσπάθησα να ψάξω αυτή την αγγελία και δεν υπήρχε πουθενά. Ο κατηγορούμενος μου είπε ότι το έκανε για πλάκα», κατέθεσε η ανήλικη στις Αρχές, τονίζοντας ότι ο 33χρονος της είχε αποκαλύψει ποιος ήταν ο σκοπός του. «Μου είχε προτείνει να κάνω σεξ με άνδρες που θα έβρισκε εκείνος με αντάλλαγμα 120-150 ευρώ, όμως αυτό δεν με εκφράζει και του είπα ότι δεν θέλω να συμμετέχω», προσέθεσε.

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη δεύτερη 16χρονη, όμως εκείνη δεν απάντησε στις κλήσεις του, όπως κατέθεσε εκείνη: «Μου έκανε αναπάντητη, αλλά δεν το σήκωσα. Μου έκανε αίτημα στο TikTok, μου έστειλε μήνυμα, αλλά πάλι δεν του απάντησα. Δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί του».

Η καταγγελία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα της πρώτης ανήλικης ανακάλυψε στοιχεία και απευθύνθηκε στις Αρχές. Η 16χρονη κλήθηκε για κατάθεση και υποστήριξε ότι πήγε σε τέσσερα ραντεβού με πελάτες, μέσω αγγελίας η οποία είχε το τηλέφωνο του 33χρονου, ως αριθμό επικοινωνίας.

«Έγιναν τέσσερα ραντεβού, τα δύο με φίλους του για τα οποία δεν πήρα χρήματα και άλλα δύο με πελάτες από την αγγελία. Εκείνος έπαιρνε τα χρήματα και μου έβαζε μερικά στην τσάντα. Γνώρισα τον κατηγορούμενο πριν από περίπου τρεις μήνες μέσω Instagram. Μου είχε πει ότι συνευρίσκεται με άτομα», αποκάλυψε η ανήλικη.

«Δεν ήξερα ότι ήταν ανήλικες»

Ο 33χρονος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι η 16χρονη, την οποία γνώρισε μέσω social media, ήταν ανήλικη.

«Δεν ήξερα ότι είναι 16 ετών. Μου είχε δείξει πλαστή ταυτότητα. Τα ραντεβού έγιναν με τη θέληση και την παρότρυνσή της», είπε χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί ότι πράγματι η 16χρονη παραδέχθηκε ότι του είχε αποκρύψει την πραγματική ηλικία της, δείχνοντάς του μια πλαστή ηλεκτρονική ταυτότητα, ενώ στην κατάθεσή της δεν κατηγόρησε τον 33χρονο ότι την εξανάγκασε να συνευρεθεί με πελάτες. Οσον αφορά τη δεύτερη 16χρονη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν πραγματοποίησε ραντεβού με πελάτη».

Οι ισχυρισμοί του 33χρονου, δεν έπεισαν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα που αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Ο δικηγόρος του Βασίλης Χρονόπουλος, δήλωσε στην «R» για την υπόθεση: «Ο πελάτης μου αρνείται τις κατηγορίες. Δεν γνώριζε ότι τα φερόμενα θύματα ήταν ανήλικα.

Η δικογραφία είναι σε εξέλιξη και πιστεύω ότι θα προσφερθούν πολλά στοιχεία που θα δείξουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, θεωρώ ότι θα υπάρχει το γόνιμο έδαφος για να καταθέσουμε αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης και ο εντολέας μου να αποφυλακιστεί».