Πώς τα μέλη της σπείρας των απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπατούσαν τα θύματά τους – Το colpo grosso και η λεία των 80.000 ευρώ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το ελληνικό FBI έβαλε τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας είχαν «μάστερ» στις απάτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες,.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήνουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, από όπου στη συνέχεια συνεργοί τους τα παραλάμβαναν ή τα αφαιρούσαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται σε περισσότερα από 80.000 ευρώ.

Τρεις συλλήψεις στην Αττική

Για τον τερματισμό της δράσης τους, το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ημεδαποί ηλικίας 27, 20 και 19 ετών, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων».

Οι τρεις συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από την οικία γυναίκας, την οποία είχαν προηγουμένως εξαπατήσει, τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν

Η δράση της ομάδας είχε ξεκινήσει, σύμφωνα με την προανάκριση, τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου 2026.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες:

παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ,

επικαλούνταν δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο,

έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή,

τους ζητούσαν να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση, εντός ή εκτός της οικίας τους, καιστη συνέχεια οι

«εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν ή αφαιρούσαν τα αντικείμενα, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταμετρηθούν ή να εκτιμηθούν.

Διακριτοί ρόλοι στην εγκληματική οργάνωση

Η οργάνωση φέρεται να είχε συγκεκριμένη δομή, με διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες».

Οι «τηλεφωνητές» αναζητούσαν υποψήφια θύματα και πραγματοποιούσαν τις απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ οι «εισπράκτορες» αναλάμβαναν τη μετάβαση στις οικίες και την παραλαβή ή αφαίρεση των χρημάτων και των τιμαλφών.

Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη περιπτώσεις με την ίδια μεθοδολογία.

Παράλληλα, αναζητείται τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε παραχωρήσει όχημά του στην εγκληματική οργάνωση. Το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιούνταν για τη μετάβαση των «εισπρακτόρων» στις οικίες των θυμάτων.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα επιβατικό όχημα και

πέντε κινητά τηλέφωνα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί τυχόν εμπλοκή των μελών της οργάνωσης και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.