Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης σε Πάτμο και Λειψούς

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πραγματοποίησε μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση στα Δωδεκάνησα, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης σε Πάτμο και Λειψούς. Η παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας εικόνες από την παραμονή της στα δύο νησιά του Αιγαίου.

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης.
  • Η παρουσιάστρια και μοντέλο βρέθηκε αρχικά στην Πάτμο και στη συνέχεια ταξίδεψε στους Λειψούς, όπου χαλάρωσε δίπλα στη θάλασσα και απόλαυσε βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά.
  • Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την παραμονή της στα δύο νησιά του Αιγαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης πριν την επιστροφή στην τηλεοπτική κανονικότητα.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε αρχικά στην Πάτμο, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο και τον χρόνο με φίλους, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στους Λειψούς, όπου χαλάρωσε δίπλα στη θάλασσα και απόλαυσε τις βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποζάροντας σε καλοκαιρινό φόντο και μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την παραμονή της στα δύο νησιά του Αιγαίου.

Με την επιστροφή της στους τηλεοπτικούς ρυθμούς να πλησιάζει, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα έχει και φέτος διπλό ρόλο στο GNTM, τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής.

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