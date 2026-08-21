Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης σε Πάτμο και Λειψούς

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Μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης πριν την επιστροφή στην τηλεοπτική κανονικότητα.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε αρχικά στην Πάτμο, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο και τον χρόνο με φίλους, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στους Λειψούς, όπου χαλάρωσε δίπλα στη θάλασσα και απόλαυσε τις βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποζάροντας σε καλοκαιρινό φόντο και μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την παραμονή της στα δύο νησιά του Αιγαίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

Με την επιστροφή της στους τηλεοπτικούς ρυθμούς να πλησιάζει, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα έχει και φέτος διπλό ρόλο στο GNTM, τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής.