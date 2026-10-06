CENTCOM: Αναφορά για ανακατεύθυνση 130 εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

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Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, της «αυστηρής εφαρμογής του συνεχιζόμενου αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM στην πλατφόρμα X, τρία πλοία απενεργοποιήθηκαν επειδή αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις σχετικές εντολές.

Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ακόμη ότι, κατά τους τελευταίους 12 εβδομάδες, έχει καταστρέψει 13 εμπορικά πλοία, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, παραβίαζαν τον αποκλεισμό ή συνδέονταν με το «πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων» παράλληλο δίκτυο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται στην CENTCOM και δεν παρουσιάζονται ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα γεγονότα.