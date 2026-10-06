CENTCOM: Αναφορά για ανακατεύθυνση 130 εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε την ανακατεύθυνση 130 εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο της αυστηρής εφαρμογής του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Επιπλέον, η CENTCOM υποστηρίζει ότι έχει καταστρέψει 13 εμπορικά πλοία που παραβίαζαν τον αποκλεισμό ή συνδέονταν με το παράλληλο δίκτυο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε την ανακατεύθυνση 130 εμπορικών πλοίων, στο πλαίσιο της «αυστηρής εφαρμογής του συνεχιζόμενου αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν».
  • Τρία πλοία απενεργοποιήθηκαν, σύμφωνα με την CENTCOM, επειδή αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις σχετικές εντολές της.
  • Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει επίσης ότι έχει καταστρέψει 13 εμπορικά πλοία τους τελευταίους τρεις μήνες, τα οποία φέρεται να παραβίαζαν τον αποκλεισμό ή να συνδέονταν με το «πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων» δίκτυο του IRGC.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, της «αυστηρής εφαρμογής του συνεχιζόμενου αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM στην πλατφόρμα X, τρία πλοία απενεργοποιήθηκαν επειδή αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις σχετικές εντολές.

Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ακόμη ότι, κατά τους τελευταίους 12 εβδομάδες, έχει καταστρέψει 13 εμπορικά πλοία, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, παραβίαζαν τον αποκλεισμό ή συνδέονταν με το «πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων» παράλληλο δίκτυο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται στην CENTCOM και δεν παρουσιάζονται ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα γεγονότα.

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