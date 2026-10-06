Μπέσεντ: «Το Ιράν δεν φόρτωσε ούτε ένα βαρέλι πετρελαίου σε τάνκερ τον Σεπτέμβριο»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι η εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν αποδίδει αποτελέσματα, οδηγώντας το ιρανικό ριάλ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν δεν φόρτωσε καθόλου αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον περασμένο μήνα, αποδίδοντας τις εξελίξεις στην επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας» της Ουάσινγκτον για τον περιορισμό των εσόδων της Τεχεράνης.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, Μπέσεντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι η εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν αποδίδει αποτελέσματα, με το ιρανικό ριάλ να έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
  • Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι το Ιράν δεν φόρτωσε καθόλου αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον περασμένο μήνα, τονίζοντας τις επιπτώσεις των αμερικανικών μέτρων.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών απέδωσε τις εξελίξεις στην επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας», με στόχο τον περιορισμό των εσόδων του Ιράν από το πετρέλαιο και άλλες πηγές.

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Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν αποδίδει αποτελέσματα, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στις επιπτώσεις των αμερικανικών μέτρων κατά των εσόδων της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι το ιρανικό ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν δεν φόρτωσε καθόλου αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον περασμένο μήνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών απέδωσε τις εξελίξεις στην επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας», όπως ονομάζει το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον περιορισμό των εσόδων του Ιράν από το πετρέλαιο και άλλες πηγές παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ εντάσσονται στην ευρύτερη αμερικανική προσπάθεια να ασκηθεί οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, με στόχο τον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν την ιρανική οικονομία.

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