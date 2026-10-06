Μπέσεντ: «Το Ιράν δεν φόρτωσε ούτε ένα βαρέλι πετρελαίου σε τάνκερ τον Σεπτέμβριο»

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Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν αποδίδει αποτελέσματα, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στις επιπτώσεις των αμερικανικών μέτρων κατά των εσόδων της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι το ιρανικό ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν δεν φόρτωσε καθόλου αργό πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια τον περασμένο μήνα.

Operation Economic Outcast is delivering results: the rial has plunged to record lows, Iran loaded zero crude oil onto tankers last month, and even Iran’s top security official has admitted the country is facing one of the most difficult periods in its history. The Iranian regime allows its own people to suffer while it pours resources into terrorism. Operation Economic Outcast will not stop until the Iranian regime understands that the Trump Administration will never allow the regime to fund terrorism and develop a nuclear weapon. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Η δανειακή στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου για το 2027 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 5, 2026

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών απέδωσε τις εξελίξεις στην επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας», όπως ονομάζει το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον περιορισμό των εσόδων του Ιράν από το πετρέλαιο και άλλες πηγές παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ εντάσσονται στην ευρύτερη αμερικανική προσπάθεια να ασκηθεί οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, με στόχο τον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν την ιρανική οικονομία.