Τραμπ: «Μεγάλη νίκη» του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των εκλογών στη Βραζιλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τη νίκη του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ μεγάλη» και «πραγματικά εκπληκτική», παρά την οριακή διαφορά από τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,03% των ψήφων έναντι 45,16% του Λούλα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, που είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου.

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Τραμπ, Μπολσονάρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τη νίκη του Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ μεγάλη» και «πραγματικά εκπληκτική».
  • Ο Φλάβιο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,03% των ψήφων, έναντι 45,16% του Λούλα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των εκλογών της 25ης Οκτωβρίου.
  • Το αποτέλεσμα των εκλογών διέψευσε τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες έδιναν προβάδισμα στον Λούλα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη νίκη του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία χαιρέτισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ μεγάλη» και «πραγματικά εκπληκτική» τη νίκη του Μπολσονάρου, παρά το γεγονός ότι η διαφορά από τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ήταν οριακή.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συγκέντρωσε το 47,03% των ψήφων, έναντι 45,16% του Λούλα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, που είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου.

Το αποτέλεσμα διέψευσε τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες έδιναν προβάδισμα στον Λούλα.

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