Ναόμι Κάμπελ: Με ποδήλατο στο Παρίσι λόγω των διαδηλώσεων – Πρώτα όμως… το απολύμανε

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Στο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ναόμι Κάμπελ, με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, όμως οι διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη φαίνεται πως δυσκόλεψαν τις μετακινήσεις της.

Το διάσημο μοντέλο επέλεξε τελικά το δημόσιο ποδήλατο για να μετακινηθεί στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Κιμ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάμιλτον.

Πριν ανέβει, ωστόσο, στο ποδήλατο, φρόντισε να το καθαρίσει σχολαστικά. Φορώντας γάντια και κρατώντας αντισηπτικά μαντιλάκια, απολύμανε σχεδόν ολόκληρο το όχημα, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται σε βίντεο και να γίνεται viral στα social media.

«Έχω κολλήσει στο Παρίσι, είμαι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε διαδηλώσεις, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή από το να πάρω το ποδήλατο. Αλλά μου είναι αδύνατο να πάρω το ποδήλατο χωρίς τα γάντια μου», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Η σχολαστική της σχέση με την καθαριότητα δεν είναι, πάντως, κάτι καινούργιο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η Ναόμι Κάμπελ είχε γίνει ξανά viral, όταν ταξίδευε φορώντας προστατευτική στολή.