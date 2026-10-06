Ναόμι Κάμπελ: Με ποδήλατο στο Παρίσι λόγω των διαδηλώσεων – Πρώτα όμως… το απολύμανε

Στο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ναόμι Κάμπελ, με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, όμως οι διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη φαίνεται πως δυσκόλεψαν τις μετακινήσεις της.
Το διάσημο μοντέλο επέλεξε τελικά το δημόσιο ποδήλατο για να μετακινηθεί στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Κιμ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάμιλτον.
Πριν ανέβει, ωστόσο, στο ποδήλατο, φρόντισε να το καθαρίσει σχολαστικά. Φορώντας γάντια και κρατώντας αντισηπτικά μαντιλάκια, απολύμανε σχεδόν ολόκληρο το όχημα, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται σε βίντεο και να γίνεται viral στα social media.
«Έχω κολλήσει στο Παρίσι, είμαι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε διαδηλώσεις, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή από το να πάρω το ποδήλατο. Αλλά μου είναι αδύνατο να πάρω το ποδήλατο χωρίς τα γάντια μου», ακούγεται να λέει στο βίντεο.
O Dr. Bactéria orgulhoso! Naomi Campbell compartilhou um momento inusitado em Paris, neste sábado (3). A modelo fez questão de limpar bem uma bicicleta elétrica antes de sair para um passeio.
📹: @NaomiCampbell https://t.co/loOnSEnGd7
— Hugo Gloss (@HugoGloss) October 3, 2026
Η σχολαστική της σχέση με την καθαριότητα δεν είναι, πάντως, κάτι καινούργιο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η Ναόμι Κάμπελ είχε γίνει ξανά viral, όταν ταξίδευε φορώντας προστατευτική στολή.