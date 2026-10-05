Αθηνά Οικονομάκου: «Χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άνδρα μου – Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον να με στηρίξει οικονομικά»

Την Αθηνά Οικονομάκου φιλοξένησε η Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα», το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Η επιτυχημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε στη προσωπική της ζωή και στο διαζύγιό της, εξηγώντας τον λόγο που όταν χώρισε δεν διεκδίκησε διατροφή από τον πρώην σύζυγό της, τονίζοντας ότι: «Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον να με στηρίξει οικονομικά».

Ανάμεσα σε άλλα, η Αθηνά Οικονομάκου εξομολογήθηκε πως: «Είμαι ήρεμη, έχω ευγνωμοσύνη. Έχω απέραντη ευγνωμοσύνη για οτιδήποτε έχω επιλέξει, παρόλο που οι δρόμοι δεν ήταν εύκολοι και έχω ζοριστεί πάρα πολύ στη ζωή μου, έχω πιεστεί πάρα πολύ, έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα.

Νομίζω ότι βγαίνω νικήτρια. Πάντα βλέπω το φως και πάντα προχωράω προς τα εκεί. Και δύσκολα που δεν έχω μοιραστεί ποτέ και δεν ξέρω αν θα μοιραστώ. Δεν ξέρω αν θα νιώσω ποτέ αυτή την ανάγκη να το κάνω, ντρέπομαι λίγο και ούτε θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα.

Οπότε επειδή ζούμε σε μία κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου».

«Όπως δεν έχω πει επίσης, ακόμα και αυτό το κομμάτι, αυτό που λέω ότι είμαι τελείως ανεξάρτητη. Ξέρεις πόσος κόσμος νομίζει ότι εμένα με στηρίζουν οι πρώην σύντροφοι; Ότι όλη μου τη ζωή μπορεί να βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων. Είναι τόσο αστείο, γιατί αν ήξερε κανείς τη πραγματικότητα… Που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε με αυτή την εντύπωση. Αλλά τι να βγεις να πεις;», συνέχισε η καλλιτέχνις.

«Έχουμε συνεπιμέλεια και είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση»

Επιπλέον, η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε ότι: «Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άνδρα μου. Γιατί, πάντα ο μόνος στόχος μου, ήταν να είναι καλά τα παιδιά. Οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα, να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα, δεν με αφορά αυτό το κομμάτι.

Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ. Έχουμε συνεπιμέλεια και είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Στη συνεπιμέλεια μπορεί να έχεις και διατροφή απ’ ό,τι γνωρίζω. Εμένα δεν με αφορούσε. Μπορώ να στηρίξω μόνη μου. Ό,τι ζωή έκανα πριν, συνεχίζω να κάνω και τώρα, χωρίς καμία διαφορά. Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον να με στηρίξει οικονομικά. Τα έξοδα των παιδιών είναι όλα στη μέση».

«Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά. Αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης. Που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο που να επηρεάσει τη σχέση μας με τα παιδιά και τη μεταξύ μας σχέση», υπογράμμισε.