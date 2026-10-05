Ανατροπές και νέες πρεμιέρες στην prime time

Μπορεί η εκκίνηση να έγινε πριν από δύο εβδομάδες, αλλά τώρα αρχίζουν τα… όργανα στην prime time. Η τράπουλα ξαναμοιράζεται καθώς τα κανάλια βγάζουν νέα «όπλα», επανατοποθετούν τα προϊόντα τους και ανοίγουν καινούργιες εστίες ανταγωνισμού, επεκτείνοντας τη «μάχη» και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη Reallife.

Στις καθημερινές, η μεγάλη ανατροπή έρχεται από τον ΑΝΤ1 και τον Alpha. Σημαντική αλλαγή φέρνει στη βραδινή ζώνη το κανάλι του Αμαρουσίου «χτίζοντας» μπλοκ με τις δύο δυνατές σειρές του να τοποθετούνται σε back to back μετάδοση. Από τις 5 Οκτωβρίου, το «Κρίνο και αγκάθι» θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, με στόχο να αποτελέσει μια εναλλακτική απέναντι στις οικογενειακές κωμωδίες σε Mega και Alpha και να συσπειρώσει γυναικείο κοινό.

Αντίστοιχα, το «Ντέρτι», που ξεκίνησε αρχικά στις 21:00, μετακινείται σε πιο… late ζώνη που ταιριάζει περισσότερο με την ατμόσφαιρα του ομώνυμου νυχτερινού κέντρου, παίρνοντας θέση κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:30.

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Ριφιφί», το οποίο αποτέλεσε μια special event προβολή, ο Alpha επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις λανσάροντας τις δύο νέες δραματικές σειρές του. Οι «Κόρες της Αρετής», με πρωταγωνίστρια τη Μαριάννα Τουμασάτου, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 22:00 με διπλό επεισόδιο, ενώ το «Μια γυναίκα», με πρωταγωνίστρια τη Δανάη Παππά, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στις 22:00, επίσης, με διπλό επεισόδιο.

Στη ζώνη των 21:00 συνεχίζουν στον Alpha το «Σόι σου» κάθε Δευτέρα και Τρίτη, το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και οι «Φόνοι στο καμπαναριό» κάθε Παρασκευή στις 21:00.