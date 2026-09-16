Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση»

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, σχολιάζοντας τη συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «ευτελισμό» της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας την για προεκλογική αντιπαράθεση και την επιβολή νεοφιλελεύθερων δογμάτων, τονίζοντας την υπεράσπιση του Συντάγματος ως ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρένα Δούρου δήλωσε ότι «είδαμε το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της Δεξιάς».
  • Η Ρ. Δούρου ανέφερε πως ο πρωθυπουργός «θέτει εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα» και «εργαλειοποιεί μία κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας».
  • Τέλος, τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή» και θα αγωνιστεί για ένα «Σύνταγμα- ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών» που θα διασφαλίζει ότι «καμία κυβέρνηση… δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου».

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«Σήμερα είδαμε το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου σχολιάζοντας την σημερινή συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Ο Βορίδης κόβει και ο Μητσοτάκης θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της Δεξιάς», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ευτελισμό» μιας «κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας» σε «προεκλογική αντιπαράθεση».

«Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να θέτει εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα ενόψει των εκλογών και ταυτόχρονα να κατηγορεί την αντιπολίτευση επειδή δεν συναινεί στη συνταγματοποίηση όλων των νεοφιλελεύθερων δογμάτων. Είδαμε έναν πρωθυπουργό απομονωμένο να εργαλειοποιεί μία κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε η Ρ. Δούρου και τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Αριστερά, δεν δίνει λευκή επιταγή».

«Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα απέναντι σε όσους θέλουν να ευτελίσουν τη συζήτηση για την Αναθεώρηση. Και θα αγωνιστούμε στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα- ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Ένα Σύνταγμα που θα προστατεύει τα δημόσια αγαθά και θα διασφαλίζει ότι καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός και κανένας υπουργός δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου», κατέληξε.

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