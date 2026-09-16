Βουλή: Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ολοκληρώθηκε άκαρπη, καθώς δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες 200 ψήφοι για να τεθούν τα άρθρα προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Το άρθρο παραθέτει αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε προτεινόμενο άρθρο, με τις ψήφους ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ και ΑΠΟΧΗ σε σύνολο 293 ψηφισάντων.

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ΒΟΥΛΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΒΟΥΛΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άκαρπη κατέληξε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 18.30.
  • Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες 200 ψήφοι για να τεθούν τα εν λόγω άρθρα προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή.
  • Οι ψήφοι υπέρ για τα περισσότερα άρθρα κυμάνθηκαν μεταξύ 158 και 161, αριθμός που δεν επαρκεί για την προώθηση της αναθεώρησης.

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Άκαρπη κατέληξε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 18.30. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες 180 ψήφοι για να τεθούν τα εν λόγω άρθρα προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή.

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Έτσι, λοιπόν, σε σύνολο 293 ψηφισάντων

Για το άρθρο 5β: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 95 , ΑΠΟΧΗ: 37

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Για το άρθρο 14: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ:37

Για το άρθρο 15: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 38

Για το άρθρο 16: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 38

Για το άρθρο 17: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 37

Για το άρθρο 21: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 37

Για το άρθρο 24: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 40

Για το άρθρο 29: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 98, ΑΠΟΧΗ: 37

Για το άρθρο 30 παρ. 1: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 134, ΑΠΟΧΗ: 1

Για το άρθρο 30 παρ. 5: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 133, ΑΠΟΧΗ:2

Για το άρθρο 40 παρ. 2: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 2

Για το άρθρο 41 παρ. 5: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ:2

Για το άρθρο 44 παρ.2: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 96, ΑΠΟΧΗ: 3

Για το άρθρο 47 παρ.5: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ:1

Για το άρθρο 51: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 135 , ΑΠΟΧΗ:0

Για το άρθρο 54 παρ. 2: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 135, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 54 παρ. 3: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 135, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 56: ΥΠΕΡ:159 , ΚΑΤΑ: 133, ΑΠΟΧΗ: 1

Για το άρθρο 57: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 133, ΑΠΟΧΗ: 1

Για το άρθρο 60: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 73 παρ. 1: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 77: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 1

Για το άρθρο 78 παρ. 2: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 78 παρ.6: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 79: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 82: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ:2

Για το άρθρο 86: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 96, ΑΠΟΧΗ:38

Για το άρθρο 89: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 96, ΑΠΟΧΗ:37

Για το άρθρο 90 παρ 5: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 94, ΑΠΟΧΗ:40

Για το άρθρο 97: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 134, ΑΠΟΧΗ:1

Για το άρθρο 99: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 133, ΑΠΟΧΗ:1

Για το άρθρο 100: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 1322, ΑΠΟΧΗ:1

Για το άρθρο 101 παρ.3: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ:2

Για το άρθρο 101 παρ. 5: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 2

Για το άρθρο 102: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ:38

Για το άρθρο 103: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 118: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 134, ΑΠΟΧΗ:1

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