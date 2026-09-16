Βουλή: Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την Συνταγματική Αναθεώρηση

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Άκαρπη κατέληξε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 18.30. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες 180 ψήφοι για να τεθούν τα εν λόγω άρθρα προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή.

Έτσι, λοιπόν, σε σύνολο 293 ψηφισάντων

Για το άρθρο 5β: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 95 , ΑΠΟΧΗ: 37

Για το άρθρο 14: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ:37

Για το άρθρο 15: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 38

Για το άρθρο 16: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 38

Για το άρθρο 17: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 37

Για το άρθρο 21: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 37

Για το άρθρο 24: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ: 40

Για το άρθρο 29: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 98, ΑΠΟΧΗ: 37

Για το άρθρο 30 παρ. 1: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 134, ΑΠΟΧΗ: 1

Για το άρθρο 30 παρ. 5: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 133, ΑΠΟΧΗ:2

Για το άρθρο 40 παρ. 2: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 2

Για το άρθρο 41 παρ. 5: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ:2

Για το άρθρο 44 παρ.2: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 96, ΑΠΟΧΗ: 3

Για το άρθρο 47 παρ.5: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ:1

Για το άρθρο 51: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 135 , ΑΠΟΧΗ:0

Για το άρθρο 54 παρ. 2: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 135, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 54 παρ. 3: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 135, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 56: ΥΠΕΡ:159 , ΚΑΤΑ: 133, ΑΠΟΧΗ: 1

Για το άρθρο 57: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 133, ΑΠΟΧΗ: 1

Για το άρθρο 60: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 73 παρ. 1: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 77: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 1

Για το άρθρο 78 παρ. 2: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 78 παρ.6: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 79: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 82: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ:2

Για το άρθρο 86: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 96, ΑΠΟΧΗ:38

Για το άρθρο 89: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 96, ΑΠΟΧΗ:37

Για το άρθρο 90 παρ 5: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 94, ΑΠΟΧΗ:40

Για το άρθρο 97: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 134, ΑΠΟΧΗ:1

Για το άρθρο 99: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 133, ΑΠΟΧΗ:1

Για το άρθρο 100: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 1322, ΑΠΟΧΗ:1

Για το άρθρο 101 παρ.3: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ:2

Για το άρθρο 101 παρ. 5: ΥΠΕΡ: 159, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 2

Για το άρθρο 102: ΥΠΕΡ: 160, ΚΑΤΑ: 95, ΑΠΟΧΗ:38

Για το άρθρο 103: ΥΠΕΡ: 161, ΚΑΤΑ: 132, ΑΠΟΧΗ: 0

Για το άρθρο 118: ΥΠΕΡ: 158, ΚΑΤΑ: 134, ΑΠΟΧΗ:1