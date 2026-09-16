Γιώργος Μαζωνάκης: Απεργία πείνας άρχισε ο γιατρός που προφυλακίστηκε μαζί με την σύζυγό του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Απεργίας πείνας άρχισε ο γιατρός, που κρίθηκε προφυλακιστέος μαζί με την σύζυγό του, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γιατρός έχει μεταφερθεί πλέον στη ΓΑΔΑ, ενώ η σύζυγός του κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας, καθώς οι αρχές δεν ήθελαν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αργότερα αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές.

Η απολογία των δύο γιατρών ήταν μαραθώνια, καθώς διήρκεσε 18 ώρες, με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή τους κράτηση για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε βάρος τους πράξεις και υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας ακολούθησαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Η κατάρρευση της γιατρού έξω από το ανακριτικό γραφείο

Η δικαστική διαδικασία είχε διακοπεί λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης, όταν η κατηγορούμενη γιατρός κατέρρευσε έξω από το γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή. Αν και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η ίδια αρνήθηκε τη φροντίδα και τη διακομιδή της, επικαλούμενη κακή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκιση και των δύο.

Ο δικηγόρος των 2 γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκισής τους

Την άμεση προσβολή του εντάλματος προσωρινής κράτησης των δύο γιατρών προανήγγειλε ο συνήγορος υπεράσπισής του, με ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9).

Σε ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» γνωστοποιεί ότι θα προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, είναι «παντελώς αναιτιολόγητη».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «βάναυση κακοποίηση» των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο κατηγορουμένων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες”, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε την φωτογραφία του ενώ ήταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «υπνωτιστή»

Για τη Δικηγορική Εταιρεία “Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες”

Ο ιδρυτής

Νικόλαος Αγαπηνός».

Τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Καταλύτης για την εξέλιξη της υπόθεσης και την προφυλάκιση των κατηγορουμένων στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το χρονολόγιο της τραγωδίας, αποδομώντας πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς: