Γιάννης Βαρδής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου» – Η ανάρτηση για τον αείμνηστο ερμηνευτή

Μία ανάρτηση αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε ο Γιάννης Βαρδής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Instagram. «Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη δημοσίευσή του ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Στο post του, ο Γιάννης Βαρδής ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο τον βλέπουμε στη πίστα ενός νυχτερινού μαγαζιού, μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Πάολα. Σε αυτό, οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν το «Μακριά μου να φύγεις».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο τραγουδιστής έχει γράψει: «Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας.

Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ.

Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει».