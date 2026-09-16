ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – ΦΩΤΟ

Η ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, την ώρα που συζητούνταν η συνταγματική αναθεώρηση, με εκατοντάδες εργαζόμενους και φοιτητές να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην κατάργηση της μονιμότητας και τις αλλαγές στα άρθρα 103 και 16. Παρέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις τους, ζητώντας σταθερή εργασία, προσλήψεις, αυξήσεις και τη διατήρηση της μονιμότητας, ενώ προαναγγέλλουν συνέχιση των κινητοποιήσεων τον Οκτώβριο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, με εκατοντάδες εργαζόμενους του Δημοσίου να διαμαρτύρονται κατά την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. – Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της κατάργησης της μονιμότητας και υπέρ της διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα σε υγεία και Παιδεία, παραδίδοντας υπόμνημα με τις θέσεις τους κατά των άρθρων 103 και 16. – Η ΑΔΕΔΥ ζητά σταθερή δουλειά για όλους, στελέχωση υπηρεσιών, αυξήσεις και επιστροφή 13ου/14ου μισθού, ενώ προαναγγέλλει συνέχιση του αγώνα με απεργιακές κινητοποιήσεις τον Οκτώβριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η ΑΔΕΔΥ έξω από τη Βουλή, με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εκατοντάδες εργαζόμενοι στο Δημόσιο, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και φοιτητές έδωσαν το παρών στις 13.00, την ώρα που εντός του Κοινοβουλίου γινόταν η ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Παρέμειναν περίπου μία ώρα φωνάζοντας συνθήματα κατά της κατάργησης της μονιμότητας και υπέρ της διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα στους τομείς της υγείας και της Παιδείας.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήγαν στη Βασιλίσσης Σοφίας, στο πλάι της Βουλής, όπου πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ και εκπρόσωπο των φοιτητών, παρέδωσαν στη Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής υπόμνημα με τις θέσεις τους κατά της Συνταγματικής Αναθεώρησης και συγκεκριμένα κατά των άρθρων 103 και 16, αλλά και άλλων σημείων που όπως αναφέρουν, πλήττουν το εισόδημα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Ζητούν σταθερή δουλειά, όχι μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά για όλους τους εργαζόμενους. Στελέχωση και προσλήψεις σε όλες τις υπηρεσίες, σε σχολεία και νοσοκομεία, αυξήσεις, επιστροφή 13ου και 14ου μισθού και παραμονή της μονιμότητας.

Θα συνεχίσουν τον αγώνα, όπως είπαν, δυναμικά το επόμενο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα με απεργιακές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες που έχουν ήδη προσδιοριστεί για τον Οκτώβριο.

Ωστόσο ακόμη δεν έχει οριστεί η ακριβής ημερομηνία.

ΑΔΕΔΥ
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ΑΔΕΔΥ
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ΑΔΕΔΥ
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