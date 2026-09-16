Σεούλ: Πρόστιμο 16.000 ευρώ σε εστιατόριο Michelin που σέρβιρε… 49.000 μυρμήγκια

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Πρόστιμο επιβλήθηκε σε εστιατόριο δύο αστέρων Michelin στη Σεούλ επειδή χρησιμοποιούσε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια επί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Οι αρχές εκτιμούν ότι στο διάστημα αυτό σερβιρίστηκαν περίπου 49.000 μυρμήγκια, ενώ οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι περιείχαν βαρέα μέταλλα πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Evett, στη νοτιοκορεατική πρωτεύουσα, καταδικάστηκε σε πρόστιμο 15 εκατ. γουόν, περίπου 16 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία που λειτουργεί το εστιατόριο καλείται να καταβάλει επιπλέον 10 εκατ. γουόν για παραβίαση της νομοθεσίας περί ασφάλειας τροφίμων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς το Evett διαθέτει δύο αστέρια Michelin, διάκριση που σύμφωνα με τον οδηγό απονέμεται σε εστιατόρια με «εξαιρετική κουζίνα» που «αξίζουν την παράκαμψη».

Έβαζαν τρία έως πέντε μυρμήγκια πάνω στα πιάτα

Η χρήση των εντόμων αποκαλύφθηκε όταν το υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων της Νότιας Κορέας εντόπισε στο διαδίκτυο κριτικές πελατών συνοδευόμενες από φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ιδιοκτήτης έριχνε τρία έως πέντε μυρμήγκια σε ορισμένα πιάτα, κυρίως ως γαρνιτούρα σε σορμπέ, προκειμένου να τους προσδώσει μια πιο ξινή γεύση.

Η πρακτική αυτή συνεχιζόταν για σχεδόν τέσσερα χρόνια και εκτιμάται ότι συνολικά χρησιμοποιήθηκαν περίπου 49.000 μυρμήγκια.

Τα περισσότερα είχαν εισαχθεί από τις ΗΠΑ, ενώ μικρότερες ποσότητες προέρχονταν από την Ταϊλάνδη.

Τα μυρμήγκια δεν επιτρέπονται ως τρόφιμο στη Νότια Κορέα

Στη Νότια Κορέα έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση μόλις 10 είδη εντόμων, μεταξύ των οποίων ακρίδες και ορισμένα είδη μεταξοσκώληκα.

Τα μυρμήγκια, όμως, δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα, αναφέρει το BBC.

Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως η χρήση τους σε τρόφιμα απαγορεύεται στη χώρα, επισημαίνοντας ότι σε άλλες περιοχές του κόσμου καταναλώνονται κανονικά.

Υποστήριξε επίσης ότι τα μυρμήγκια χρησιμοποιούνταν μόνο σε ένα μικρό μέρος του μενού 15 πιάτων και ότι οι πελάτες ενημερώνονταν πως μπορούσαν να ζητήσουν διαφορετική γαρνιτούρα.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει έναν χρόνο φυλάκιση

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει για τον ιδιοκτήτη ποινή φυλάκισης ενός έτους, καθώς και πρόστιμο 20 εκατ. γουόν.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έλαβε υπόψη ότι παραδέχθηκε την παράβαση και ότι δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Ο δικαστής επισήμανε πάντως ότι η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ελαφριά, καθώς εκτός από την παραβίαση των προδιαγραφών ασφαλείας τροφίμων, οι αναλύσεις έδειξαν στα μυρμήγκια συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που υπερέβαιναν τα προβλεπόμενα όρια.

Από την Ταϊλάνδη μέχρι την Κολομβία, τα μυρμήγκια θεωρούνται λιχουδιά

Η κατανάλωση μυρμηγκιών δεν αποτελεί κάτι ασυνήθιστο σε αρκετές κουζίνες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακά πιάτα μυρμήγκια-weaver και τα αυγά τους, ενώ στην Κολομβία ορισμένα μεγάλα βασιλικά μυρμήγκια θεωρούνται ιδιαίτερη λιχουδιά και έχουν συγκριθεί ακόμη και με χαβιάρι.

Στην περίπτωση του Evett, όμως, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς η ασυνήθιστη επιλογή υλικού, αλλά το γεγονός ότι η χρήση του συγκεκριμένου εντόμου σε τρόφιμα δεν είχε εγκριθεί από τις νοτιοκορεατικές αρχές.