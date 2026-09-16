Μητσοτάκης στον ΣΕΛΠΕ: «Προτεραιότητα η στήριξη της επιχειρηματικότητας – Πρόκληση και εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, τόνισε την κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης στη στήριξη της επιχειρηματικότητας από το 2019. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μέσο βελτίωσης της παραγωγικότητας, ενώ αναφέρθηκε στην οικονομική σταθερότητα της χώρας και τις επιπτώσεις των παγκόσμιων εμπορικών ανισορροπιών.

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Κυριάκος Μητσοτάκης, ΣΕΛΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως κεντρική προτεραιότητα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας από το 2019, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης για βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και όχι ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως το gov.gr και η υγεία.
  • Αναφέρθηκε στον έντονο ανταγωνισμό της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, προβλέποντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί προς μια λελογισμένη αυστηροποίηση των κανόνων». Επίσης, χαρακτήρισε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σημαντική κατάκτηση που συμβάλλει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων.

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Με την επισήμανση ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει θέσει ήδη από το 2019 ως κεντρική προτεραιότητα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μέσο για την βελτίωση της παραγωγικότητας.

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«Η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα δύο τρίτα της απόστασης που τη χώριζε από την Ευρώπη μετά την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Από το 2019 η κυβέρνηση έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω παρεμβάσεων στη φορολογία, στις εργοδοτικές εισφορές και στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Αναγνώρισε ότι υπάρχει εύλογη ανησυχία για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, ειδικά στο φυσικό λιανεμπόριο, ωστόσο εκτίμησε ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και όχι ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, αναφέροντας ως παραδείγματα το gov.gr, την υγεία και την πολιτική προστασία. Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι σύντομα θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Αναφερόμενος στις ανισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στον έντονο ανταγωνισμό που ασκεί η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου, εκτιμώντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί προς μια λελογισμένη αυστηροποίηση των κανόνων, ώστε να δώσει χρόνο προσαρμογής στις ευρωπαϊκές εταιρείες». Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά και στην εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, χαρακτηρίζοντάς τες μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών. «Η διεύρυνσή τους συμβάλλει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και οδηγεί σταδιακά στη συρρίκνωση της χρήσης μετρητών», τόνισε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ευρύτερη αναφορά στην οικονομία για να πει: «Η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα δύο τρίτα της απόστασης που τη χώριζε από την Ευρώπη μετά την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους».

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