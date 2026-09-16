Άρης Μουγκοπέτρος: «Όγδοο και τελευταίο χειρουργείο» – Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Instagram, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, το όγδοο και τελευταίο του χειρουργείο. 

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Άρης Μουγκοπέτρος
Φωτογραφία: Instagram/aris_mougopetros
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε το όγδοο χειρουργείο του σε δημοσίευσή του στο Instagram, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία του μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου.
  • Ο μουσικός ενημέρωσε τους ακολούθους του πως πρόκειται για το όγδοο χειρουργείο στο οποίο υποβάλλεται, το οποίο θα είναι και το τελευταίο.
  • Στη δημοσίευσή του έγραψε: «Όγδοο και τελευταίο χειρουργείο! …Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη».

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Το όγδοο χειρουργείο του, αποκάλυψε ο Άρης Μουγκοπέτρος σε δημοσίευσή του στο Instagram, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο μουσικός μάλιστα, ανέβασε και μία φωτογραφία του μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε τον Άρη Μουγκοπέτρο ξαπλωμένο στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Δίπλα του βρίσκεται η αδελφή του, Γεωργία, η οποία απεικονίζεται χαμογελαστή.

Ο μουσικός ενημέρωσε τους ακολούθους του πως πρόκειται για το όγδοο χειρουργείο στο οποίο υποβάλλεται, το οποίο θα είναι και το τελευταίο.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Όγδοο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη». 

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