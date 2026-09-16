Ελβετία: Τρεις νεκροί από συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους σε βουνοπλαγιά

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cirrus SR22T συνετρίβη σε βουνοπλαγιά στη νοτιοδυτική Ελβετία, στην περιοχή Φλούχαλπ, κοντά στο Λόικερμπαντ. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με την ταυτότητα των θυμάτων να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τα αίτια της συντριβής να παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Διεθνή Νέα

Ελβετία, Φωτογραφία: Marco Meyer/Unsplash
Ελβετία, Φωτογραφία: Marco Meyer/Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους σε βουνοπλαγιά στη νοτιοδυτική Ελβετία.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Φλούχαλπ, κοντά στην κοινότητα Λόικερμπαντ, με τους τρεις επιβαίνοντες να εντοπίζονται νεκροί.
  • Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής.

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε βουνοπλαγιά στη νοτιοδυτική Ελβετία. Το μονοκινητήριο Cirrus SR22T είχε απογειωθεί από το Λουγκάνο και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Μπουχς, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο έδαφος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Φλούχαλπ, κοντά στην κοινότητα Λόικερμπαντ, στο καντόνι Βαλαί.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, λίγο μετά τις 16:00 το αεροσκάφος, «για λόγους που δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής», προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά.

Νεκροί και οι τρεις επιβαίνοντες

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Λουγκάνο και, έπειτα από σύντομη στάση στη Σιόν, συνέχισε την πτήση του με προορισμό το αεροδρόμιο του Μπουχς, στο καντόνι Νίντβαλντεν.

Στο σημείο της συντριβής έσπευσαν ελικόπτερα με διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν νεκρούς και τους τρεις επιβαίνοντες.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του Cirrus SR22T.

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