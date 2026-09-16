Συνάντηση Μαρινάκη – Γκίλφοϊλ: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της

Ο Παύλος Μαρινάκης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συζητώντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της, εξελίσσεται διαρκώς και ενισχύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία.

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Πολιτική

Μαρινάκης, Γκίλφοϊλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνάντηση είχε ο Παύλος Μαρινάκης με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως είχαν «μια εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της».
  • Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται όλο και πιο ισχυρή, με αναβαθμισμένο ρόλο και σταθερές συμμαχίες» και οι δεσμοί των δύο χωρών «είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται».

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Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε σήμερα συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

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«Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες ουσίας και καίριας σημασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων» σημειώνει ο κ. Μαρινάκης.

«Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται όλο και πιο ισχυρή, με αναβαθμισμένο ρόλο και σταθερές συμμαχίες. Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής» προσθέτει.

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