Αυτή η νύχτα μένει: Θεατρική πρεμιέρα με Κατερίνα Στανίση στη σκηνή

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της στη Θεσσαλονίκη, με συνεχόμενες παρατάσεις, εντυπωσιακή προσέλευση θεατών, με βραβεύσεις και θερμές κριτικές, η μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Μια παράσταση που φωτίζει με ένταση και συγκίνηση τον παλμό της ελληνικής νύχτας, τις ιστορίες και τις διαδρομές ανθρώπων που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνής και τις σκιές της.

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Μια ιδιαίτερη έκπληξη επιφυλάσσει η πρεμιέρα της παράστασης «Αυτή η νύχτα μένει».

Η Κατερίνα Στανίση, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς θα ανέβουν στη σκηνή, σε μια ξεχωριστή guest star εμφάνιση που αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.

O Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέριος Πελτέκης, υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας.

Η παράσταση «ταξιδεύει» το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μια εποχή όπου η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης, η οικονομική ευημερία και η λάμψη της νύχτας συνυπήρχαν με τη μοναξιά, τις υπερβολές και τις βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις.

Με μουσική και πρωτότυπη σύνθεση του σπουδαίου δημιουργού Σταμάτη Κραουνάκη, σκηνικά της Φρόσως Λύτρα, κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, φωτισμούς του Στέλιου Τζολόπουλου και με τη συμμετοχή ενός πολυπληθούς θιάσου ηθοποιών, μουσικών και χορευτών και μια σκηνική αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και την τρυφερότητα, η παραγωγή ανασύρει την ατμόσφαιρα των νυχτερινών κέντρων μιας ολόκληρης εποχής: τα φώτα, τα λουλούδια, τα τραγούδια, τους μουσικούς, τους θαμώνες και όλους εκείνους που έζησαν στις παρυφές της κοινωνίας, αναζητώντας μια θέση στο όνειρο.

Πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης Πετράκης, ενώ ο καταξιωμένος χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου εμφανίζεται σε έναν ρόλο-έκπληξη. Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί και η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα, Θάνου Αλεξανδρή, στη σκηνική μεταφορά του έργου του.

Η παράσταση «Αυτή η Νύχτα μένει» στην απονομή των 15ων Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης απέσπασε τα βραβεία: Καλύτερη παράσταση (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερη σκηνοθεσία (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερου ερμηνευτικού συνόλου (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερη μουσική (Σταμάτης Κραουνάκης), καλύτερα σκηνικά (Φρόσω Λύτρα) και καλύτεροι φωτισμοί (Στέλιος Τζολόπουλος).

Η λάμψη και το σκοτάδι της νύχτας, οι ανθρώπινες σχέσεις που κινούνται ανάμεσα στην τρυφερότητα και την απελπισία, η ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή και αγάπη συνθέτουν έναν κόσμο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Το έργο «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση, όπου η τέχνη συναντά τη ζωή και οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική μνήμη.

Τον Σεπτέμβριο, το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια από τις σημαντικές παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε μια παράσταση που συνδυάζει τη δύναμη του θεάτρου με τη ζωντανή μουσική και τη συγκίνηση μιας ιστορίας διαχρονικής.

«Αυτή η νύχτα μένει» είναι μια παράσταση-ωδή στους ανθρώπους που έζησαν στα όρια, σε όσους αγάπησαν χωρίς μέτρο και πλήρωσαν το τίμημα των επιλογών τους. Μια μουσικοθεατρική εμπειρία που υπενθυμίζει πως, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, κάποιες νύχτες δεν μένουν ποτέ πίσω — μένουν στη μνήμη μας για πάντα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Πρωτότυπη σύνθεση- Μουσική επιμέλεια: Σταμάτης Κραουνάκης, Εικαστική σύνθεση και εγκατάσταση: Φρόσω Λύτρα, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βοηθός φωτιστής: Στάθης Φρούσσος*, Ενορχήστρωση- Μουσική διδασκαλία: Πάνος Κοσμίδης, Videos visuals: Γρηγόρης Αποστολόπουλος DADA ART, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Συνεργάτις σκηνογράφος ενδυματολόγος: Δανάη Πανά, Βοηθός μουσικής διδασκαλίας: Παναγιώτης Μπάρλας, Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση, Οργάνωση παραγωγής: Αλέξης Τζίμας, Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

*βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Χριστίνα Γεωργιάδου

Διανομή: Nίνα Ακτύπη (Λέλα Μοντέλα, Μπαλέτο ‘Ηρωα, Λόλα, Κυρία στο τηλέφωνο, Λουλουδού, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Αλεξανδρής (Μετρ, Οδηγός ταξί, Οδηγός Κτελ, Μπάρμαν, Τραγουδιστής), Αντώνης Αντωνάκος (Μπράβος Ρίτας, Μεθυσμένος πελάτης, Πελάτης βιντεοκλάμπ, Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Εύα Βάρσου (Δημοσιογράφος), Νίκος Γεωργάκης (Κύριος Σούλης, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Ρεσεψιονίστας Ξενοδοχείου, Σουβλατζής), Θανάσης Δισλής (Τηλεπαρουσιαστής, Καφετζής, Άντρας στα Τρίκαλα, Κομπέρ, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Ζωή Ευθυμίου (Φανή Βλάχα, Μπαλέτα ‘Ηρωα, Σερβιτόρα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Κοπέλα στο τηλέφωνο, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Ζαχάρωφ (Άννα Λάβα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Άννα, Στέλλα, Γραμματέας Αλεπουδέλη), Στέλιος Καλαϊτζής (Αφεντικό νυχτερινού κέντρου Gigi, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Άντρας στα Τρίκαλα), Σοφία Καλεμκερίδου (Ρίτα, Νίτσα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Φρόσω), Γιάννης Καραμφίλης (Παυλάρας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Σκηνοθέτης σε ακρόαση, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Κοντογιώργης (Σερβιτόρος καφενείου, Αλεπουδέλης, Τζέλλας, Μπράβος, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Κωνσταντινίδου (Λίτσα, Μπαλέτο Μάριου και ‘Hρωα, Κυρία Κούλα, Κυρία στο τηλέφωνο, Σύζυγος μαγαζάτορα, Βοηθός μόδιστρου, Λουλουδού), Χρήστος Μαστρογιαννίδης (Νώντας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Θαμώνας Καφενείου, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Μπάρμαν, Φαντάρος), Ιωάννης Μόχλας (Μπράβος σε νυχτερινό κέντρο, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Περαστικός, Δισκοπώλης, Ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Κατερίνα Μπουλούμη (Λίτσα Δεσμώτισσα, Μητέρα Ήρωα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Κυρία στο τηλέφωνο, Μπαλέτο Ήρωα), Δημήτρης Παπάζογλου (Μάριος), Παναγιώτης Πετράκης (Ήρωας), Βασιλική Ρέινα (Ηρωδιάδα, Κοπέλα ακρόασης, Μπαλέτο Ήρωα, Μπαλέτο Μάριου, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Κώστας Σαντάς (Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Κυρ- Νώντας), Εύη Σαρμή (Μαρίνα), Πηνελόπη Σεργουνιώτη (Κατερίνα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα)