Σίσσυ Φειδά: «Δεν ήθελα να γίνω η “τηλεοπτική διακοσμήτρια” – Έχω έρωτα με τη δουλειά μου»

Την Σίσσυ Φειδά υποδέχτηκαν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, στην εκπομπή τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στον λόγο που ενώ είχε δεχτεί προτάσεις, δεν ασχολήθηκε με άλλα τηλεοπτικά πρότζεκτ μετά το «Σπίτι από την Αρχή».

Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που δεν έκανε ξανά τηλεόραση, η Σίσσυ Φειδά είπε: «Δεν είναι μόνο λόγω χρόνου. Για να είμαι δίκαιη με τον εαυτό μου και με άλλους, που με έχουν προτείνει, είχαν γίνει συζητήσεις. Αλλά για πρότζεκτ τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά. Εγώ λοιπόν επειδή μπήκα στην τηλεόραση, έχοντας ήδη μία πορεία στη δουλειά μου… Γι’ αυτό μπήκα και με πολύ φόβο στην τηλεόραση, μην τα καταστρέψουμε όλα. Δεν ήθελα να γίνω, το οποίο να ξέρεις υπήρχε για πολλά χρόνια, η “τηλεοπτική διακοσμήτρια”».

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Ήθελα να έχει σχέση με τη δουλειά μου, με το αντικείμενό μου. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είχε προκύψει, και δεν προέκυψε μέχρι στιγμής, ένα πρότζεκτ που πραγματικά να μου αρέσει, δεν υπάρχει λόγος για εμένα. Εγώ έχω ένα γραφείο αυτή τη στιγμή, που τώρα που μιλάμε τρέχει περίπου στα 13 πρότζεκτ.

Έχω έρωτα με τη δουλειά μου… Όταν είμαι τόσο πωρωμένη, δεν μπορείς να το αφήσεις αυτό για να πεις “πάω να κάνω εκπομπή”. Όταν κάναμε τις εκπομπές ήταν πάρα πολλές οι ώρες. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το βάλεις σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή περνάγαμε 12-14 ώρες στα γυρίσματα… Οπότε δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να είναι και οι συνθήκες λίγο».