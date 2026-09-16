Λος Άντζελες: Καρέ καρέ τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την συντριβή του ελικοπτέρου του NBC4 – Τρεις νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

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Η δημοσιογράφος του NBC4 Λος Άντζελες, Ελιάνα «Έλι» Μορένο, και ο πιλότος Τζορτζ Μαρτσίνιου ταυτοποιήθηκαν ως τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο του σταθμού που συνετρίβη την Τρίτη το βράδυ στο Τσάτσγουορθ. Ακόμη ένα άτομο, ένας περαστικός, σκοτώθηκε στο περιστατικό.

Η Μορένο ήταν μια έμπειρη δημοσιογράφος εναέριων ρεπορτάζ, γνωστή στο Instagram ως «Eli in the Heli». Ο Μαρτσίνιου ήταν ένας πιλότος με μεγάλη εμπειρία, ο οποίος είχε συμπληρώσει περισσότερες από 14.000 ώρες πτήσης με ελικόπτερο.

Το NewsChopper4 πετούσε πάνω από την οδό Nordhoff, ενώ κάλυπτε ένα ξεχωριστό θανατηφόρο τροχαίο με λεωφορείο, όταν ξαφνικά έχασε ύψος και έπεσε στο έδαφος. Η συντριβή προκάλεσε μια τεράστια πυρκαγιά, η οποία κατέκαψε τα συντρίμμια και έβαλε φωτιά σε αρκετά αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά, ενώ οι πυροσβέστες έσπευδαν στον τόπο του συμβάντος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ένα από τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν πεζός ο οποίος βρισκόταν έξω από το ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής.

Το NBC4 επιβεβαίωσε στον αέρα ότι το ελικόπτερο ανήκε στο ίδιο το κανάλι.

Τα κανάλια NBC4 και Telemundo 52 εξέδωσαν δήλωση αργά το βράδυ της Τρίτης: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ένα ελικόπτερο που παρείχε εναέρια κάλυψη ειδήσεων για τα κανάλια NBC4 και Telemundo 52 ενεπλάκη σε θανατηφόρο ατύχημα στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους όσων έχασαν τη ζωή τους».

Λύγισε η παρουσιάστρια του NBC4

«Έχουμε χάσει την επαφή με τους δικούς μας», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια η μακροχρόνια παρουσιάστρια του NBC4, Colleen Williams, καθώς ο σταθμός μετέδιδε ζωντανά τα γεγονότα της συντριβής.

Can’t imagine what the folks at @NBCLA are going through after losing two of their colleagues. To be on air during such difficult circumstances is unfathomable. Praying for all the folks there. pic.twitter.com/tkzNAYBa5T — Jemele Hill (@jemelehill) September 16, 2026

Ποια ήταν η Ελιάνα Μορένο

Η Ελιάνα Μορένο ήταν έμπειρη αεροφωτορεπόρτερ και δημοσιογράφος για τα κανάλια NBC4 Los Angeles και Telemundo 52. Για χρόνια κάλυπτε τα γεγονότα του Λος Άντζελες από τον αέρα.

Πετούσε με ελικόπτερα ειδήσεων από το 2010. Κάλυπτε από τον αέρα καταδιώξεις της αστυνομίας, πυρκαγιές σε θαμνώδεις εκτάσεις, την κυκλοφορία και σημαντικά τοπικά γεγονότα.

Η Μορένο ξεκίνησε την καριέρα της στον αέρα λίγο μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Τσάπμαν το 2010, με πτυχία στη δημοσιογραφία ραδιοτηλεόρασης και στις πολιτικές επιστήμες. Στη συνέχεια εργάστηκε για τα κανάλια KCAL 9 και KCBS 2, πριν ενταχθεί στο NBC και αρχίσει να πετάει με το NewsChopper4 γύρω στο 2018 ή το 2019.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή

Ζωντανή μετάδοση από το ελικόπτερο δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή.

Στα πλάνα φαίνεται το εναέριο μέσο να ταρακουνιέται βίαια, καθώς ακούγεται μία σειρήνα προειδοποίησης για χαμηλές στροφές του ρότορα, προτού το ελικόπτερο αρχίσει να χάνει ύψος.

«Ωχ, όχι», ακούγεται να φωνάζει πανικόβλητη η Ελιάνα Μορένο. «Τράβα το πηδάλιο. Δεν μπορείς να το σηκώσεις;»