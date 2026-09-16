Φθιώτιδα: Εξαρθρώθηκε συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ και έκλεβε οχήματα – Με γερανό ρυμούλκησαν χρηματοκιβώτιο με 43.420 ευρώ στo Μαρτίνο

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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 29 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν σε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές. Η επιχείρηση διεξήχθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας.

Το χρονικό της εντυπωσιακής ληστείας στο Μαρτίνο

Η δράση της ομάδας ξεκίνησε στα τέλη του 2023, με κύριο στόχο ΑΤΜ τραπεζών που βρίσκονταν τοποθετημένα σε σουπερμάρκετ της περιφέρειας. Τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους, οι δράστες έδρασαν στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, εφαρμόζοντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο:

Κατασκεύασαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με στερεά εκρηκτική ύλη και ανατίναξαν το ΑΤΜ. Έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά τους και οπλοφορώντας, έκλεψαν ένα γερανοφόρο φορτηγό από την περιοχή.

Έδεσαν το χρηματοκιβώτιο με συρματόσχοινο, το ρυμούλκησαν με τον γερανό και στη συνέχεια το φόρτωσαν σε κλεμμένο βαν, διαφεύγοντας με λεία 43.420 ευρώ.

Τα ευρήματα των ερευνών

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί η ανατίναξη του ΑΤΜ στη Φθιώτιδα και τρεις περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.

Στις έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων, οι Aρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πιστόλι, αναδιπλούμενο μαχαίρι, ασυρμάτους, τέσσερις ναυτικές φωτοβολίδες, εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν για την πλαστογράφηση οχημάτων, καθώς και πληθώρα κινητών τηλεφώνων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στη δικαιοσύνη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, έκρηξη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας:

πιστόλι με γεμιστήρα με -7- φυσίγγια,

-2- ασύρματοι πομποδέκτες,

-4- ναυτικές φωτοβολίδες,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

-2- εγκέφαλοι αυτοκινήτων,

εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων,

μεταλλικές μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίων οχημάτων,

ρολόι χειρός,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ, καθώς και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε επιπλέον δύο περιπτώσεις κλοπής οχημάτων, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, στην Κηφισιά και την Μεταμόρφωση Αττικής.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.