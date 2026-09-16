Ντόρτμουντ: Ξανά στις προπονήσεις των Βεστφαλών ο Κωνσταντίνος Καρέτσας – ΦΩΤΟ

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Ένα σημαντικό βήμα για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς επέστρεψε σήμερα (16/9) στις προπονήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ (8/9) για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, καθώς έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό, κρατώντας το στήθος του. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στο κυκλοφορικό.

Το Σάββατο (12/9) ο 18χρονος άσος παρακολούθησε από τις εξέδρες του «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» τις προσπάθειες των συμπαικτών του στον αγώνα πρωταθλήματος με την Πάντερμπορν, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προπονούνταν ατομικά.