Ντόρτμουντ: Ξανά στις προπονήσεις των Βεστφαλών ο Κωνσταντίνος Καρέτσας – ΦΩΤΟ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ σήμερα, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

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Αθλητισμός

Ντόρτμουντ, Κωνσταντίνος Καρέτσας
πηγή: Borussia Dortmund
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ με τους συμπαίκτες του, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
  • Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα του Champions League, καθώς διαγνώστηκε με πρόβλημα στο κυκλοφορικό.
  • Προηγουμένως, ο 18χρονος άσος προπονούνταν ατομικά και παρακολούθησε τον αγώνα πρωταθλήματος με την Πάντερμπορν από τις εξέδρες.

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Ένα σημαντικό βήμα για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς επέστρεψε σήμερα (16/9) στις προπονήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ (8/9) για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, καθώς έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό, κρατώντας το στήθος του. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στο κυκλοφορικό.

Το Σάββατο (12/9) ο 18χρονος άσος παρακολούθησε από τις εξέδρες του «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» τις προσπάθειες των συμπαικτών του στον αγώνα πρωταθλήματος με την Πάντερμπορν, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προπονούνταν ατομικά.

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